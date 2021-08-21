Харитонов сдался за секунду до гонга. Ну что это за десантник? Видео

В Су-Фолсе (Южная Дакота, США) завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 265. В его главном поединке встретились ветераны смешанных единоборств, известные тяжеловесы в лице Чейка Конго и Сергея Харитонова.

Кард всего турнира не сверкал яркими именами, так что поединок ждали с особым нетерпением. Для Конго это была первая схватка с октября 2020 года. Тогда он на турнире в Париже раздельным решением уступил Тимоти Джонсону. Таким образом, у него прервалась беспроигрышная серия, длившаяся с февраля 2015 года. Это лишь дополнительно мотивировало Конго. По его словам, с победой над Харитоновым он был намерен подтвердить притязания на титул.

Что касается Десантника, то у Сергея, вроде как, карьера бьёт ключом. Фанаты буквально не успевают следить за его боями, но, откровенно говоря, толку от его последних поединков было чуть. Последний раз Харитонов бился в июне 2021 года по правилам профессионального бокса, победив пробитого и мало кому известного 42-летнего представителя ЮАР Осборна Мачиману. Кроме этого, за последние пару лет были поединки в малоизвестных ММА-лигах, а также очень странный поединок по правилам кулачных боёв и боксёрская схватка с престарелым экс-претендентом на титул чемпиона мира Дэнни Уильямсом. Все эти выступления в большей степени напоминали какие-то фрик-шоу, чем что-то более-менее адекватное. Последний по-настоящему серьёзный бой Харитонова состоялся в ноябре 2019 года на турнире Bellator в Израиле. Тогда он досрочно проиграл Линтону Васселлу.

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Так что, с учётом странных боёв, обилия критики и поражения в последнем своём поединке в Bellator, у Сергея была особая мотивация выступить ярко.

Нужно сказать, что это было видно с первых секунд. Россиянин принялся работать первым номером и занял центр октагона. Он постоянно поддавливал соперника, и, пусть работал и немного, но точно чаще, чем Конго. Первая половина стартового раунда осталась за ним. В середине пятиминутки француз включился. Стало видно, что в перестрелке джебами он не только точнее, но и быстрее. Удары Сергея казались слишком тягучими. Как бы то ни было, в концовке раунда Конго пропустил несколько атак. Дошло до того, что он даже поворачивался к сопернику спиной. Так что Харитонов даже чуть не поймал кураж и начал работать у сетки серийно. Но его атаки прервал перерыв. Как бы то ни было, стартовую пятиминутку можно было отдать россиянину.

Во втором отрезке Харитонов также начал работать первым номером. Конго пропустил очень неприятный джеб, постоянно жался к стенке и, казалось, не знал, что делать. Попытка перевести схватку в партер была Сергеем легко отбита. Складывалось ощущение, что россиянин забирает бой и закроет рот всем критикам.

Но вскоре Чейк всё же нашёл ключ к успеху. В одном из эпизодов он взорвался и начал атаку с удара коленом в корпус.

Первый натиск Харитонов выдержал. Но именно атака коленом через корпус показала Конго, с чего нужно начинать свои атаки. В итоге, в середине раунда он прибегнул к этому же приёму, поджав противника у сетки, Конго снова атаковал коленом, на этот раз удар пришёлся в голову. Сергей был явно потрясён и пропустил град ударов. Развернувшись лицом к сетке, он пытался спастись, но снова пропустил слишком много. После Конго провёл эффектный тейкдаун, с грохотом бросив 120-килограммового соперника на канвас.

Измождённый Харитонов отдал сопернику спину, после чего француз вышел на удушающий. Казалось, что Сергей выдержит, болельщики уже услышали сигнал о том, что до сирены на перерыв остаётся десять секунд, Харитонов всё ещё терпел, но на последней (!) секунде не выдержал и постучал. Россиянин сдался и в этот момент в голове был лишь один вопрос – «ну что это за десантник».

Харитонов снова проявил безволие. Достаточно вспомнить сомнительные события первого поединка с Мэттом Митрионом, а теперь вот это. Кажется, ветеран ММА банально не тянет уровень больших поединков в топ-лигах. Что касается Конго, то французу нужно отдать должное. 46-летний боец проявил хладнокровие, сумел подобрать ключ к противнику и сломал волю Харитонова. При этом он отдался схватке на 100%. После её завершения у него не то, что не был сил праздновать. Обессилевший француз даже не мог подняться. Как бы то ни было, победа есть победа. Наши поздравления Конго! Ну а Сергею желаем оправиться от поражения как можно скорее и призадуматься, стоит ли продолжать?