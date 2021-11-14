Бразильское комбо из летящего колена и гильотины. Впечатляет. Видео

В ночь с 13 на 14 ноября в Лас-Вегасе завершился турнир UFC Вегас 42, где в главном бою Макс Холлоуэй одолел Яира Родригеса единогласным решением судей по итогам пяти раундов. В прелимах был не менее зрелищный, но гораздо более скоротечный поединок в лёгком весе между англичанином Марком Диакеси по прозвищу Костолом и бразильцем Рафаэлем Алвесом.

У Диакеси на момент схватки было 14 побед при 4 поражениях. Последний поединок англичанин провёл в прошлом году, уступив решением судей Рафаэлю Физиеву. Что касается Алвеса, то у него рекорд менее впечатляющий — 19 викторий и 10 проигрышей. И у него всего лишь один бой в UFC, который он провёл в мае этого года и проиграл его Дамиру Исмагулову единогласным решением. Поэтому обоим бойцам нужно было закрыть свои поражения.

Когда Джо Мартинес объявлял Диакеси, тот подошёл едва ли не вплотную к Алвесу, заранее начав раскачивать лодку. Рафаэль не стушевался и сам пошёл Марку навстречу, но его остановил секундант. С началом схватки напряжение никуда не ушло: бразилец протянул руку для рукопожатия, а британец в ответ набросился на своего соперника. Алвес успел отскочить вбок и через пару секунд нанёс лоу-кик, который пришёлся точно в пах. Не такого начала мы ждали.

Разумеется, бой продолжился. Диакеси гонял бразильца вдоль клетки, но никак не мог пристрелиться к нему, хотя разница в антропометрии была в пользу Костолома. А Рафаэль грамотно пользовался этим, выбрасывая взрывные серии ударов и возвращаясь обратно на дистанцию. Такая картина была неизменной на протяжении полутора минут первого раунда до того момента, как Алвес потряс Диакеси джебом, от которого британца понесло назад. Бразилец сразу же добавил к этому джебу летящее колено, после чего вышел на гильотину, обхватив шею Костолома и заодно его туловище своими ногами для обездвиживания Диакеси. Марк не успел сориентироваться на это пятисекундное комбо от соперника. Поэтому единственным выходом из ситуации было похлопывание в знак сдачи, что он и сделал.

Таким образом, Рафаэль Алвес закрыл поражение от Дамира Исмагулова очень эффектной викторией, которая точно укрепит его позиции в глазах руководства UFC. А Марку Диакеси стоит заниматься собой в зале, а не провокациями в октагоне.