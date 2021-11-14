Холлоуэй и Родригес довели друг друга до больничной койки. Фантастический бой!

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 197. В его главном событии встретились экс-чемпион лиги в полулёгком весе и один из лучших ударников промоушена Макс Холлоуэй и Яир Родригес.

Для Холлоуэя это был первый поединок с января 2021 года. Тогда он в доминирующем стиле разобрался с Келвином Каттаром. Гавайец разбивал соперника на протяжении всех пяти раундов, попутно установив рекорд лиги по количеству донесённых до цели значимых ударов. Многие до сих пор не поминают, как Каттар вообще достоял до сирены. Та победа уже открывала для Макса дорогу к титульной схватке. Но он не стал дожидаться исхода дуэли Александера Волкановски и Брайана Ортеги. Вместо этого, он согласился на бой с Яиром Родригесом. Предполагалось, что эти двое встретятся в июле, но тогда Максу помешала травма. Тем не менее, встречу не отменили, а просто перенесли на более поздний срок.

Что касается мексиканца, он выходил в клетку впервые за 25 месяцев. После победы над Джереми Стивенсом Яир должен был подраться с Забитом Магомедшариповым, но та встреча сорвалась несколько раз. Затем был скандал с допинг-офицерами, который привёл к дисквалификации. Пережив всё это, и потеряв более двух лет карьеры, мексиканец наконец вернулся.

Учитывая яркие стили бойцов, а также то, что они вынуждены были оставаться долгое время вне октагона, все ожидали, что и Макс, и Яир, изголодавшись по битвам, покажут зрелищное противостояние. Но увиденное превзошло все, даже самые смелые ожидания. Первый раунд прошёл в разведке боем. Родригес смотрелся интереснее. Первое опасное попадание было от Яира, но Макс на жёсткую атаку тут же ответил шикарным попаданием справа, да таким, что у мексиканца открылось рассечение. Тем не менее, первый отрезок можно было отдать Пантере, слишком много он попадал.

Во втором отрезке Макс стали попадать всё чаще, но при этом в обороне его действия продолжали оставлять лучшего. Бойцы на потеху публике часто забывали о защите. Но стоит отдать должное Родригесу, который, даже уходя в защиту, был опасен. К примеру, оказываясь на канвасе, он выбрасывал очень неожиданные и непредсказуемые ап-кики, так что Максу приходилось очень тяжело.

В третьем отрезке Холлоуэй уже окончательно прибрал инициативу к своим рукам. Макс не только был хорош в стойке, но и работал в борьбе. В этой пятиминутке он провёл два тейкдауна и в одном из эпизодов предпринял очень неплохую попытку удушающего, но Яир не только выстоял, но и продолжал гнуть свою линию и выбрасывать удары под самыми неожиданными углами.

В четвёртом раунде, глядя на лицо Родригеса, невольно закрадывались опасения за его здоровья. Один глаз практически закрылся, сечка также давала о себе знать, но Яир продолжал мужественно сражаться. При этом Макс попробовал победить гильотиной, и это на фоне постоянного прессинга в стойке (более 200 значимых ударов к концу четвёртого раунда).

Перед финальным отрезком в углу Родригеса резонно заметили, что теперь нужна лишь досрочная победа. Измождённый мексиканец, прекрасно всё осознавая, продолжал биться. Так, особенно запомнилось его роскошное попадание локтем. А уж удар с прыжком с разворота и вовсе больше напоминал работу эквилибриста, а не бойца. Но всё же класс, стойкость, умение держать удар и высочайший темп на протяжении пяти раундов помогли Холлоуэю добыть победу единогласным решением судей. Фантастический бой!

После завершения такой схватки, которую также начали называть претендентом на «Бой года», бойцы проявили друг к другу максимальное уважение. Более того, это было сделано явно не на публику. Изрядно помятые и измученные спортсмены вместе отправились в больницу, обоих ждала госпитализация.

Что же, таким образом, Макс Холлоуэй не оставил никаких сомнений в том, что в следующем бою он снова будет драться за титул. Что касается Родригеса, то такая шикарная схватка после двухлетней паузы лишь вызывает уважение. Сложно представить, что было бы, не случись в карьере Яира столь большого перерыва. Фантастическая техника и крайне неудобный