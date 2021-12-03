«Шлеменко — клоун, Гусейнов – фуфлыжник». Почему Александр Емельяненко всех ненавидит?

Скандально известный боец Александр Емельяненко дал очередное громкое интервью, пообщавшись со своим менеджером Азаматом Бостановым. Там 40-летний ветеран максимально жёстко «проехался» по двум коллегам – Александру Шлеменко и Артуру Гусейнову. Шторм разочаровал Емельяненко желанием получать большие деньги, из-за чего был назван «клоуном и звездой лишь Екатеринбурга». Гусейнов так и вовсе получил от брата Последнего императора целую пачку оскорблений, большую часть из которых не стоит приводить в прессе.

Откровенную грубость Емельяненко попытался объяснить. По словам бойца, когда-то его поединок со Шлеменко сорвался из-за рекордного гонорара, который запросил Шторм – $ 300 тысяч вместе $ 150 тысяч, которые были предложены ему изначально. Шлеменко, кстати, уже опроверг данную информацию, но даже будь она правдивой – стоит ли так «поливать» легендарного спортсмена из-за его желания зарабатывать деньги? Неужели сам Емельяненко дерётся «за харчи» и почему он тогда вышел на бой с Марсио Сантосом, будучи абсолютно неготовым?

С Гусейновым ситуация сложнее. Их отношения с Александром испортились не вчера, но в последнем интервью Емельяненко совсем разговорился. Обвинил Артура в сдаче боёв и бесконечных просьбах денег, причём использовал максимально жёсткие выражения, из которых самое цивилизованное – «фуфлыжник». Дошло и до прямых угроз: Александр заявил, что, если бы Гусейнов сейчас находился бы в Москве или Санкт-Петербурге, его бы к нему «привезли в багажнике». Артур, естественно, отреагировал в жёстких выражениях, чему вряд ли стоит удивляться, ведь Емельяненко оскорбил его через национальность.



Кто-то может сказать, что мы не знаем всей подноготной. Возможно, претензии Александра к коллегам серьёзно обоснованы? Так можно было бы подумать, будь это первый громкий конфликт скандального спортсмена. Да только проблема в том, что Емельяненко-младший успел перессориться с массой народа, причём каждый раз имея «обоснованные претензии». Объясняя свои конфликты с братом Фёдором, Сергеем Харитоновым, Вячеславом Дациком и другими людьми, боец хочет выглядеть убедительно и вытаскивает всю грязь. Однако слабо верится, что Александр – робкий пай-мальчик, которого обижают все вокруг.

Пока главное впечатление от подобных высказываний Емельяненко – ненависть, которой они пропитаны. Дело не в старых обидах: даже при упоминании промоушена Хабиба, который не сделал ему ничего плохого, Александр кривится и заранее называет лигу «мёртвой». Это явный сигнал, что Емельяненко банально терпеть не может своих коллег, для каждого из которых найдётся какое-то негативное высказывание. В чём причина такого отношения, угадывать мы не будем. Но это точно не самый правильный путь. Даже если он выбран лишь для того, чтобы поддерживать угасающий интерес к себе.