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UFC 269: Тай Туйваса нокаутировал Аугусто Сакаи и отпраздновал победу, попив из кроссовка, видео

«Готовь свою обувь». Туйваса отпраздновал яркую победу нокаутом, выпив тоник из кроссовка
Денис Дорофеев
Тай Туйваса нокаутировал Аугусто Сакаи
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Его жертвой стал боец из топ-15 тяжёлого веса Аугусто Сакаи.

В ночь с 11 на 12 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит заключительный крупный турнир 2021 года UFC 269, который возглавит чемпионский бой в лёгком весе между чемпионом Чарльзом Оливейрой и претендентом, американцем Дастином Порье. Тем временем в прелимах было немало ярких поединков. Но самой запоминающейся оказалась встреча тяжеловесов Аугусто Сакаи и Тая Туйвасы.

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Несмотря на то что Сакаи котировался в рейтинге выше своего оппонента (11-е место), фаворитом у букмекеров был нерейтингованный австралиец. После чёрной полосы из трёх проигрышей от Джуниора дос Сантоса, Сергея Спивака, Благоя Иванова ему удалось выдать противоположную серию из трёх побед. Туй нокаутировал в первом раунде Грега Харди, Стефана Струве и Гарри Хансакера.

Бразилец Сакаи, в свою очередь, подходил к поединку с двумя поражениями от Алистара Оверима и Жаирзиньо Розенстрайка. Ещё один проигрыш – и его могут исключить из топ-15. А там и до увольнения рукой подать.

Тем не менее ход боя с самого начала диктовал Туйваса, заняв центр октагона. Тай полагался на свою ударную мощь, потому он и гонял своего соперника вдоль клетки. Австралиец несколько раз хорошо попадал по бразильцу, из-за чего Сакаи вязал его в клинч. Наверное, они провели у клетки в таком положении около половины от всей пятиминутки. Но Аугусто ничего не извлёк оттуда, в то время как Туйваса всё-таки блеснул активностью и несколькими точными попаданиями, за счёт которых забрал первый раунд.

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Во второй трети боя Туйваса решил не церемониться с Сакаи и взвинтил обороты, осыпав того градом из мощных боковых ударов. Аугусто закрылся в глухую защиту, но и она не выдержала такой бомбардировки, вследствие чего бразилец упал на канвас в глубокий нокаут. Но главным хайлайтом этого поединка стало не это избиение от Туйвасы, а то, что было после. 120-килограммовый австралиец запрыгнул на клетку, где ему бросили кроссовок Jordan с газировкой, которым он наполнил кроссовок и выпил прямо из обуви. Некоторые зрители начали снимать свою обувь, даже сапоги, чтобы повторить празднование Туйвасы. Затем Тай повторил это за пределами октагона вместе с болельщиками.

Не зря накануне поединка в «Твиттере» Кейси О’Нил опубликовала сообщение: «Готовь свою обувь!»

Кажется, этот посыл относился не только к самому Туйвасе, но и ко всем его болельщикам. Абсолютная эйфория творится в Лас-Вегасе. А это ещё не основной кард.

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Теги Бокс/ММА UFC Видео UFC •••

Заглавное фото: Carmen Mandato/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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