Молниеносным хай-киком едва не снёс оппоненту голову! Судья бросился на спасение. Видео

В ночь на 6 февраля в Канзасе прошёл турнир по ММА под эгидой местного промоушена Fighting Alliance Championship. Такие небольшие организации часто радуют фанатов яркими боями и брутальными нокаутами – бойцы выходят в клетку не только за победой, но и за впечатляющим выступлением, ведь это верный способ привлечь к себе внимание и подписаться в лигу рангом выше. А уж присутствие на трибунах самого Даны Уайта — как было в прошедшем турнире — гарантированно заряжает бойцов на подвиги. Как итог, 13 из 18 поединков турнира было закончено досрочно.

Не так уж и просто удивить видавшего несколько сотен самых разных финишей босса UFC. Но бразильцу Эдуарду Дантасу в поединке против Хосе Алдау наверняка это удалось. Бойцы выступали в соглавном бою вечера. Дантас является достаточно опытным бойцом с рекордом 23-7, дважды становился чемпионом Bellator в легчайшем весе, провёл там 15 поединков, но в последние годы карьеры выступал неудачно и после поражения от Хуана Арчулеты покинул лигу Скотта Кокера.

Хосе Алдау на момент выхода в клетку имел в своём активе 13 побед при шести поражениях, в конце прошлого года попробовал свои силы на претендентской серии Даны Уайта, но уступил там судейским решением и выбыл из отбора.



Первый раунд бойцы провели в среднем темпе, пристреливались, без каких-либо ярких эпизодов. Но уже в начале второго раунда бразилец выманил на себя оппонента и выбросил страшный по силе правый хай-кик точно в голову! Алдау рухнул на канвас, а счастливый Эдуарду вскочил на ограждение и стал активно что-то показывать Дане Уайту.

В интервью перед боем Дантас говорил, что знает о присутствии босса UFC на турнире, и обещал показать яркое выступление.



«Я ни от кого не скрываю, что моя цель — не только быть в UFC, моя цель — быть признанным №1 в легчайшем весе в мире, — сказал он. — И я не сомневаюсь, что рано или поздно UFC пояс будет моим».



К слову, видео нокаута Дантаса опубликовал официальный твиттер UFC. Ждём дебюта бразильца в сильнейшей лиге мира?