Ронда Роузи — символ женского ММА. Что эта красотка творила с соперницами! Видео

В Международный женский день нам как поклонникам ММА нельзя не вспомнить девушку, чьё имя давно стало нарицательным — Ронду Роузи. Американской красотке сейчас всего 35 лет: возраст вполне ещё боевой, однако Ронда давно завязала с профессиональным спортом. Несмотря на относительно короткую карьеру, девушка по прозвищу Дебоширка успела стать легендой смешанных единоборств. Кстати, в других сферах ей тоже неизменно сопутствовал успех.

Однако детство Ронды получилось очень непростым. Девочка страдала от проблем с речью, которые только усугубились после гибели её отца, добровольно ушедшего из жизни. Отдушиной для маленькой Роузи стала секция дзюдо, хотя и там после тренировок она регулярно плакала. Девочка хотела только побеждать, но почти все её спарринг-партнёры были крепкими парнями, с которыми было сложно справиться. Зато такие испытания дали Ронде отличный трамплин для будущих триумфов.

В 21 год Роузи отправляется на Олимпийские игры в Пекин, где сенсационно завоёвывает бронзовую медаль — первую в дзюдо для девушек из США. Впрочем, медаль не сделала Ронду богатой или знаменитой: после возвращения из Китая она делит с подругой однокомнатную квартиру и работает барменшей. Вскоре милая блондинка решает покинуть дзюдо и перебирается в ММА. Кумиром Роузи становится Фёдор Емельяненко, находящийся на пике спортивной карьеры. Однако стиль у красотки совсем иной: она полагается в основном на борцовские умения.



В любительском ММА Ронда доминировала, все бои завершив в первом раунде, и вскоре перешла в профи. Её коронный приём — рычаг локтя, которому не могли противостоять даже самые крепкие оппонентки. Проходит всего несколько лет, и Роузи добивается новой большой победы, став чемпионкой Strikeforce. Следом происходит и вовсе историческое событие: Ронда подписывает контракт с Даной Уайтом и становится первой девушкой-бойцом в истории UFC.

Дебоширка сразу получает чемпионский пояс, который успешно защищает, поймав Лиз Кармуш всё на тот же рычаг локтя. Роузи быстро превращается в легенду, проводя одну успешную защиту титула за другой. Практически все соперницы сдаются уже в первом раунде, исключением стала только Миша Тейт, ранее дравшаяся с Рондой в рамках Strikeforce. В реванше Тейт даёт чемпионке отличный бой, но всё-таки проигрывает — от армбара Роузи нет спасения.

Права на видео принадлежат промоушену Ultimate Fighting Championship. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC в YouTube.

Популярность Ронды выходит на новый уровень, у неё появляются миллионы новых фанатов. Девушка решает изменить боевой стиль и всё чаще применяет ударную технику, забывая про базу дзюдо. Три из четырёх следующих побед Роузи добывает нокаутами, на что в общей сложности потратила около двух минут. Казалось, что чемпионка останется непобедимой, но тут ей повстречалась Холли Холм. Ронда снова решилась поиграть в стойке и внезапно оказалась в глубочайшем нокауте.

После первого поражения в карьере Роузи пропустила больше года и вернулась только для того, чтобы за 48 секунд проиграть набирающей ход Аманде Нуньес. После провала наша героиня в октагон больше не выходила, сосредоточившись на карьере в кино и рестлинге. Везде Ронде сопутствовал успех, но главной победой она называет рождение дочки Лаакеа в браке с бойцом Трэвисом Брауном. Сейчас Роузи счастливо живёт с семьёй на личной ферме — больше всего на свете она любит животных.