У Конора был Диаз, у Нуньес теперь есть Пенья. Самые сенсационные поражения в истории UFC

Закончился последний крупный турнир UFC 269 года громко, сенсационно, превзойдя все возможные ожидания. Кто бы мог подумать, что мы станем свидетелями новой чемпионки в легчайшем весе?! По этому поводу мы решили вспомнить самые громкие апсеты за время существования UFC.

1. Жорж Сен-Пьер — Мэтт Серра (2007 год)

У величайших бойцов тоже бывают плохие дни. В отличие от Хабиба Нурмагомедова, Жорж Сен-Пьер терпел поражения, причём дважды. Это было от парней по имени Мэтт. В данном случае речь идёт о Мэтте Серре, чей рекорд на момент боя с канадцем был 9-4. У него очень скудный арсенал и ограниченный потенциал, сводящийся только к пушечным ударам и больше ни к чему. Серра двигается довольно однообразно, монотонно и скованно. Вроде бы ничего опасного для GSP, и даже по ходу поединка не было намёков, что что-то может пойти не по плану.

Сен-Пьер контролировал всё, встречая каждую атаку Серры одиночным контрударом. Казалось, дело идёт к очередной лёгкой победе Сен-Пьера, но Мэтт смог достать чемпиона правым оверхендом. И более универсальный GSP не смог перестроиться по ходу пьесы, пропустив вдобавок ещё несколько ударов в придачу к допущенному урону. Так он оказался на канвасе, и Большому Джону Маккарти ничего не оставалось, кроме как вмешаться в эту односторонку.

Благо Сен-Пьер сделал правильные выводы из того проигрыша и через год вернул себе пояс, отомстив американцу нокаутом во втором раунде.

2. Андерсон Силва — Крис Уайдман (2013 год)

В 2013 году одного из величайших бойцов в истории ММА Андерсона Силву застигла апатия, так что он не мог относиться к боям с прежней мотивацией и серьёзностью. 6 июля 2013 года случилась одна из главных трагедий в истории смешанных единоборств. Паук вышел в октагон против непобеждённого Криса Уайдмана (9-0). Бразилец подходил к этому поединку с серией из 17 побед. И Уайдман считался очередной лёгкой мишенью для такого искусного бойца, как Паук, особенно если делать поправку на разницу в классе и мастерстве.

Но Андерсон дал Крису недопустимо большую фору, которую, как оказалось, не собирался отыгрывать. В первом раунде Уайдман смог сделать перевод в партер, где он контролировал положение около трёх минут. Затем Силва занимался обучением своего оппонента, показывая, что тому надо делать и куда бить.

Крис оказался быстро обучаемым и в начале второй минуты отправил в нокаут расслабленного бразильца. И, к сожалению, мы больше не увидели прежнего собранного Паука, так как в реванше с американцем бразилец сломал ногу из-за неудачно выполненного хай-кика. Вот так болезненно закончилась эпоха живой легенды ММА.

3. Ронда Роузи — Холли Холм (2015 год)

В то время все предвкушали и грезили, когда же Ронда Роузи встретится с Крис Сайборг. И тогда никто не воспринимал экс-чемпионку мира по боксу в нескольких дивизионах Холли Холм всерьёз. А всё потому, что Ронда сминала своих соперниц подобно урагану за считаные минуты первого раунда своими болевыми. Только вспомните эти заряженные глаза и её выход в ринг в стиле Терминатора, и вы всё поймёте.



Но 15 ноября 2015 года случился крах империи Ронды Роузи, сильнейшей женщины современности. Её деклассировали по всем статьям. Холли Холм, в отличие от большинства её предшественниц, не бросалась на Ронду и работала в выжидательной манере. Холли заставила её нападать, и это выглядело неуклюже и нелепо со стороны Роузи. Ронда не была готова к такому варианту развития событий. Холли кружила вокруг чемпионки и постоянно разбивала её встречными контратаками.



Во втором раунде картина не изменилась, а положение Ронды стало ещё более тяжёлым. Она была доведена до отчаяния, и её муки Холли закончила самым жестоким и циничным способом — поставив чемпионку перед собой как манекен, чтобы затем срубить её хай-киком в голову. Это было самое болезненное падении империи на наших глазах.

4. Конор Макгрегор — Нейт Диаз (2016 год)

В то время Конор Макгрегор котировался как гегемон с амбициями стать сильнейшим бойцом современности, гоняющийся за новыми вызовами. После великого нокаута Жозе Альдо за 13 секунд Макгрегор решил подняться в лёгкий вес для пополнения своего наследия. Тогда чемпионом дивизиона был бразилец Рафаэль дос Аньос, но он снялся с поединка за месяц до встречи из-за травмы ноги. Заменить дос Аньоса согласился полусредневес Нейт Диаз, чей рекорд составлял на тот момент 18-10. Даже переход ирландца в полусредний вес никак не смущал экспертов, так как Стоктонский гангстер тогда вообще не котировался у экспертов на фоне мировой звезды смешанных единоборств.

Но как же они ошибались в тот вечер! Да, Конор начал бой великолепно, разбивая Нейта в «стойке». Но американец оказался слишком стойким, так как удары ирландца оказались недостаточно сокрушительными, чтобы отправить андердога спать. Похоже, Конор не знал, что Диаз проигрывал нокаутом только один раз за всю карьеру. И в конечном счёте у ирландца сели батарейки во втором раунде, чем уроженец Стоктона воспользовался сполна, восстав подобно фениксу из пепла. Сначала Нейт перебивал Макгрегора в стойке. А затем Конор допустил самую грубую ошибку, сделав проход в ноги. Диаз только этого и ждал. В итоге ирландец попал в ловушку, из которой не смог вылезти, и проиграл бой удушающим приёмом прежде всего из-за своей глупости. Да, спустя полгода он взял реванш, но это было очень спорное решение, где всё было на тоненького. Зато теперь мы знаем, что Конор ужасный дистанционщик и переоценённый боец.

5. Аманда Нуньес — Джулианна Пенья (2021 год)

Женский дивизион динамично развивается в плане качества. Там в своё время были доминантки, которые, казалось, будут править вечно. Но, как время показало, они были переоценены, потому что их боевой арсенал был крайне скудным или однобоким. Речь идёт прежде всего о Ронде Роузи, ну и о Крис Сайборг, которых уничтожила Аманда Нуньес. Она действительно прошла через огонь, воду и медные трубы, перед тем как стать лучшей. Кроме того, Львица дважды одолела Валентину Шевченко, а это дорогого стоит. Поэтому она по праву называлась сильнейшей девушкой-бойцом современности. Аманда устраивала своим соперницам неимоверный ад, из-за чего создавалось впечатление, что её никто не перебьёт, разве что Шевченко, которая продолжает совершенствовать свою технику.

Тем не менее её свержение случилось там, где никто не мог этого ждать. А именно в бою против Джулианны Пеньи, у которой на самом деле очень средняя статистика 10-4, в которую включены поражения от Шевченко и де Рандами. Кроме того, Аманда подходила к очередной защите пояса с серией из 12 побед, что не могло внушать ничего, кроме ужаса. Да и первый раунд подтвердил все опасения. Пенья показала себя живучей и несгибаемой, хотя читалась разница в классе, но не в характере. Именно там Джулианна вывезла второй раунд, устроив рубку с чемпионкой. Львица приняла правила игры и проиграла партию, заодно отдав спину в партере и легко похлопав в знак сдачи от удушающего. Не такого исхода и реакции мы ждали от великой Аманды Нуньес. Или она тоже переоценена, как и Роузи с Сайборг?