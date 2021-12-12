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Топ-5 самых громких апсетов в истории UFC: Конор Макгрегор, Ронда Роузи, Аманда Нуньес, Андерсон Силва

У Конора был Диаз, у Нуньес теперь есть Пенья. Самые сенсационные поражения в истории UFC
Денис Дорофеев
Топ-5 самых громких апсетов в истории UFC
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Вспоминаем топ-5 апсетов в истории этого молодого промоушена.

Закончился последний крупный турнир UFC 269 года громко, сенсационно, превзойдя все возможные ожидания. Кто бы мог подумать, что мы станем свидетелями новой чемпионки в легчайшем весе?! По этому поводу мы решили вспомнить самые громкие апсеты за время существования UFC.

Джулианна Пенья заставила Аманду Нуньес сдаться! Вы можете себе такое представить? Джулианна Пенья заставила Аманду Нуньес сдаться! Вы можете себе такое представить?

1. Жорж Сен-Пьер — Мэтт Серра (2007 год)

У величайших бойцов тоже бывают плохие дни. В отличие от Хабиба Нурмагомедова, Жорж Сен-Пьер терпел поражения, причём дважды. Это было от парней по имени Мэтт. В данном случае речь идёт о Мэтте Серре, чей рекорд на момент боя с канадцем был 9-4. У него очень скудный арсенал и ограниченный потенциал, сводящийся только к пушечным ударам и больше ни к чему. Серра двигается довольно однообразно, монотонно и скованно. Вроде бы ничего опасного для GSP, и даже по ходу поединка не было намёков, что что-то может пойти не по плану.

Сен-Пьер контролировал всё, встречая каждую атаку Серры одиночным контрударом. Казалось, дело идёт к очередной лёгкой победе Сен-Пьера, но Мэтт смог достать чемпиона правым оверхендом. И более универсальный GSP не смог перестроиться по ходу пьесы, пропустив вдобавок ещё несколько ударов в придачу к допущенному урону. Так он оказался на канвасе, и Большому Джону Маккарти ничего не оставалось, кроме как вмешаться в эту односторонку.

Благо Сен-Пьер сделал правильные выводы из того проигрыша и через год вернул себе пояс, отомстив американцу нокаутом во втором раунде.

2. Андерсон Силва — Крис Уайдман (2013 год)

В 2013 году одного из величайших бойцов в истории ММА Андерсона Силву застигла апатия, так что он не мог относиться к боям с прежней мотивацией и серьёзностью. 6 июля 2013 года случилась одна из главных трагедий в истории смешанных единоборств. Паук вышел в октагон против непобеждённого Криса Уайдмана (9-0). Бразилец подходил к этому поединку с серией из 17 побед. И Уайдман считался очередной лёгкой мишенью для такого искусного бойца, как Паук, особенно если делать поправку на разницу в классе и мастерстве.

Но Андерсон дал Крису недопустимо большую фору, которую, как оказалось, не собирался отыгрывать. В первом раунде Уайдман смог сделать перевод в партер, где он контролировал положение около трёх минут. Затем Силва занимался обучением своего оппонента, показывая, что тому надо делать и куда бить.

Крис оказался быстро обучаемым и в начале второй минуты отправил в нокаут расслабленного бразильца. И, к сожалению, мы больше не увидели прежнего собранного Паука, так как в реванше с американцем бразилец сломал ногу из-за неудачно выполненного хай-кика. Вот так болезненно закончилась эпоха живой легенды ММА.

3. Ронда Роузи — Холли Холм (2015 год)

В то время все предвкушали и грезили, когда же Ронда Роузи встретится с Крис Сайборг. И тогда никто не воспринимал экс-чемпионку мира по боксу в нескольких дивизионах Холли Холм всерьёз. А всё потому, что Ронда сминала своих соперниц подобно урагану за считаные минуты первого раунда своими болевыми. Только вспомните эти заряженные глаза и её выход в ринг в стиле Терминатора, и вы всё поймёте.

Но 15 ноября 2015 года случился крах империи Ронды Роузи, сильнейшей женщины современности. Её деклассировали по всем статьям. Холли Холм, в отличие от большинства её предшественниц, не бросалась на Ронду и работала в выжидательной манере. Холли заставила её нападать, и это выглядело неуклюже и нелепо со стороны Роузи. Ронда не была готова к такому варианту развития событий. Холли кружила вокруг чемпионки и постоянно разбивала её встречными контратаками.

Во втором раунде картина не изменилась, а положение Ронды стало ещё более тяжёлым. Она была доведена до отчаяния, и её муки Холли закончила самым жестоким и циничным способом — поставив чемпионку перед собой как манекен, чтобы затем срубить её хай-киком в голову. Это было самое болезненное падении империи на наших глазах.

4. Конор Макгрегор — Нейт Диаз (2016 год)

В то время Конор Макгрегор котировался как гегемон с амбициями стать сильнейшим бойцом современности, гоняющийся за новыми вызовами. После великого нокаута Жозе Альдо за 13 секунд Макгрегор решил подняться в лёгкий вес для пополнения своего наследия. Тогда чемпионом дивизиона был бразилец Рафаэль дос Аньос, но он снялся с поединка за месяц до встречи из-за травмы ноги. Заменить дос Аньоса согласился полусредневес Нейт Диаз, чей рекорд составлял на тот момент 18-10. Даже переход ирландца в полусредний вес никак не смущал экспертов, так как Стоктонский гангстер тогда вообще не котировался у экспертов на фоне мировой звезды смешанных единоборств.

Но как же они ошибались в тот вечер! Да, Конор начал бой великолепно, разбивая Нейта в «стойке». Но американец оказался слишком стойким, так как удары ирландца оказались недостаточно сокрушительными, чтобы отправить андердога спать. Похоже, Конор не знал, что Диаз проигрывал нокаутом только один раз за всю карьеру. И в конечном счёте у ирландца сели батарейки во втором раунде, чем уроженец Стоктона воспользовался сполна, восстав подобно фениксу из пепла. Сначала Нейт перебивал Макгрегора в стойке. А затем Конор допустил самую грубую ошибку, сделав проход в ноги. Диаз только этого и ждал. В итоге ирландец попал в ловушку, из которой не смог вылезти, и проиграл бой удушающим приёмом прежде всего из-за своей глупости. Да, спустя полгода он взял реванш, но это было очень спорное решение, где всё было на тоненького. Зато теперь мы знаем, что Конор ужасный дистанционщик и переоценённый боец.

5. Аманда Нуньес — Джулианна Пенья (2021 год)

Женский дивизион динамично развивается в плане качества. Там в своё время были доминантки, которые, казалось, будут править вечно. Но, как время показало, они были переоценены, потому что их боевой арсенал был крайне скудным или однобоким. Речь идёт прежде всего о Ронде Роузи, ну и о Крис Сайборг, которых уничтожила Аманда Нуньес. Она действительно прошла через огонь, воду и медные трубы, перед тем как стать лучшей. Кроме того, Львица дважды одолела Валентину Шевченко, а это дорогого стоит. Поэтому она по праву называлась сильнейшей девушкой-бойцом современности. Аманда устраивала своим соперницам неимоверный ад, из-за чего создавалось впечатление, что её никто не перебьёт, разве что Шевченко, которая продолжает совершенствовать свою технику.

Тем не менее её свержение случилось там, где никто не мог этого ждать. А именно в бою против Джулианны Пеньи, у которой на самом деле очень средняя статистика 10-4, в которую включены поражения от Шевченко и де Рандами. Кроме того, Аманда подходила к очередной защите пояса с серией из 12 побед, что не могло внушать ничего, кроме ужаса. Да и первый раунд подтвердил все опасения. Пенья показала себя живучей и несгибаемой, хотя читалась разница в классе, но не в характере. Именно там Джулианна вывезла второй раунд, устроив рубку с чемпионкой. Львица приняла правила игры и проиграла партию, заодно отдав спину в партере и легко похлопав в знак сдачи от удушающего. Не такого исхода и реакции мы ждали от великой Аманды Нуньес. Или она тоже переоценена, как и Роузи с Сайборг?

Джулианна Пенья заставила Аманду Нуньес сдаться! Вы можете себе такое представить? Джулианна Пенья заставила Аманду Нуньес сдаться! Вы можете себе такое представить?
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