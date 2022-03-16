Борьбу смешали с салочками — вышло кабадди. Этой игрой увлекались Будда и Кришна

Теперь за самым странным единоборством в мире можно следить и в Интернете.

Борьба – не самый остросюжетный вид спорта. Фанатам интереснее смотреть на нокауты, а не на возню в партере, но есть и исключения. Командная игра кабадди появилась в Древней Индии. Поэт тех времен Тукарам писал, что бог Кришна играл в кабадди в юности, а в древнеиндийском эпосе Махабхарата сообщается, что таким образом развлекался Будда. Любят эту игру и тибетские монахи, которые считают её важным инструментом для медитации и проверки физических сил.

В современном кабадди матч длится 40 минут – два тайма по 20. Участвуют две команды по 12 человек, в начале игры на площадке одновременно находятся по семь игроков. Спортсмены соревнуются на прямоугольном корте 13 на 10 метров. Площадка поделена на две части, также присутствуют линии перекрытия (baulk line), бонусные линии (bonus line) и «зона лобби» (lobby area). Во взрослых соревнованиях среди мужчин допускают спортсменов до 80 кг.

Схема площадки

Цель игры – набрать больше очков, чем соперники. Чтобы получить баллы, команде нужно отправить игрока, называемого рейдером, на чужую половину площадки. Одно из важнейших и самых странных правил: делегируемый игрок должен пересечь срединную линию, многократно повторяя слово «кабадди» – так он демонстрирует рефери, что рейд совершается на одном дыхании и без вдоха. На каждый рейд дается 30 секунд – не совсем понятно, как всё это время арбитр контролирует процесс.

Права на видео принадлежат vivo Pro Kabaddi. Видео можно посмотреть на канале Pro Kabaddi в YouTube.

Задача рейдера – пересечь линию перекрытия. В случае провала он выбывает с площадки. Рейдеру необходимо дотронуться до как можно большего числа соперников, а затем вернуться к середине до того, как его схватят. Он может осаливать соперников разными способами: касаниями руки или носка ноги, пинком или высвобождением из захвата. Рейдер получает по одному очку за каждого оппонента, все они выбывают из игры.

Защитники должны помешать рейдеру вернуться к середине, особенно если до одного из них дотронулись. Они могут держать соперника за ноги, обхватывать со спины и просто выталкивать за пределы площадки. Если рейдера остановили, защищающаяся команда зарабатывает одно очко. Когда игрока изгоняют, он садится на скамейку запасных, но ещё может вернуться на корт – за каждое набранное очко команда может «возродить» одного из тех, кто уже покинул игру.

Права на видео принадлежат vivo Pro Kabaddi. Видео можно посмотреть на канале Pro Kabaddi в YouTube.

Главный клубный турнир по кабадди – индийская Про лига. Права на трансляции в США приобретены каналом ESPN. Финал сезона-2021/2022 вышел выдающимся: совсем недавно пробившийся в топ «Дабан Дели» в тяжелейшем матче обыграл трёхкратных чемпионов, «Патна Пайретс».

По кабадди проводят и международные соревнования, в том числе чемпионаты мира. Всего в истории этого вида состоялось три первенства планеты – в 2004, 2007 и 2016 годах. Все три раза Индия в финале переигрывала Иран, бронзу за выход в полуфинал удавалось урвать Бангладешу, Японии, Южной Корее, Таиланду и, неожиданно, Канаде.

Кабадди невероятно популярен в Азии – об игре снимает фильмы Болливуд, ей посвящено аниме. А сайт Flashscore выделил отдельный раздел, посвящённый кабадди, – по соседству с австралийским футболом.