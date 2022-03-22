Тимофей Цзю — Террелл Гуше. С такими крутыми бойцами сын Кости ещё не дрался. LIVE!

В ночь с 26 на 27 марта 2022 года на арене The Armory (Миннеаполис, США) состоится боксёрский вечер, в главном бою которого встретятся Тимофей Цзю (20-0, 15 KOs) и Террелл Гуше (22-2-1, 11 KOs). Для сына легендарного боксёра Кости Цзю это будет дебютный поединок в США. До этого Тим сражался только на австралийском континенте.
«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию боя.
Во сколько смотреть бой Тим Цзю — Террелл Гуше
Боксёрский вечер, где главным будет поединок Тимофея Цзю и Террелла Гуше, состоится в ночь на 27 марта по московскому времени. Начало — в 4:00 мск, Цзю и Гуше выйдут в ринг не раньше 07:00 Москвы.
Форма Террелла Гуше
За плечами Террелла классная любительская карьера, участие в Олимпийских играх и бой за звание чемпиона мира. В профи он потерпел два поражения, но ни одно из них не было безоговорочным. Что касается его последних выступлений, то в минувших трёх боях он по разу победил, проиграл и добился ничьей. Ничейный исход был зафиксирован ещё в 2019 году. Тогда Гуше перебивал некогда очень грозного экс-чемпиона мира Остина Траута, но судьи насчитали равный счёт. Затем было поражение от крепкого Эриксона Любина, но только по очкам. Наконец, в минувшей схватке он уже во втором раунде нокаутировал середняка Джемонтея Кларка, так что Гуше находится в достаточно неплохой форме и готов выбить себе ещё один титульный шанс.
Когда бой Тим Цзю — Террелл Гуше
Поединок Тима Цзю и Террелла Гуше запланирован в ночь с 25 на 26 марта. Бой возглавит всё боксёрское шоу, проведение которого намечено в Миннеаполисе (штат Миннесота, США). Организаторами мероприятия выступят промоутеры из компании Premier Boxing Champions.
Где смотреть онлайн-трансляцию боя Тим Цзю – Террелл Гуше
В США трансляция будет доступна на канале Showtime. К слову, Тим уже отметил знаковость этого события, так как поединки с участием его отца также транслировал этот канал. О трансляции в России информации пока нет.
Результат боя Тим Цзю – Террелл Гуше
Победитель встречи определится по итогам 12 раундов, конечно, если один из боксёров не одержит досрочную победу. Впрочем, вероятность нокаута в этой встрече низка. Гуше не владеет нокаутирующим ударом, но при этом обладает крепкой челюстью, свидетельством чему стали бои с теми же Любином, Ларой и Траутом. В любом случае нас ждёт конкурентная схватка, победа в которой наконец-то гарантирует Тиму титульный бой.
Форма Тима Цзю
Тим Цзю продолжает набирать обороты. Можно много говорить об уровне оппозиции австралийца с русскими корнями, но нельзя не признать, что он прибавляет от поединка к поединку. В минувшем году Тим выступил трижды. В предыдущем бою он разбил экс-претендента на титул Такеши Иноуэ, и только японцу известно, как он не упал после 12-раундовой бомбардировки. До этого были поединки со Стивеном Спарком и другим экс-претендентом на титул чемпиона мира Деннисом Хоганом. Оба были остановлены досрочно. Так что кондиции Тима не вызывают вопросов. Судя по кадрам из тренировочного лагеря, сейчас он также сосредоточен на качественной подготовке и выйдет в ринг только за впечатляющей победой.
Полный кард турнира с главным боем Цзю — Гуше
Перед боем Тима Цзю и Террела Гуше состоятся ещё несколько поединков. Представляем вашему вниманию полный кард турнира.
- Тим Цзю — Террел Гуше (первый средний вес);
- Мишель Ривера — Джозеф Адорно (лёгкий вес);
- Элвис Родригес — Хуан Хосе Веласко (первый полусредний вес);
- Равшан Худайназаров — Джозеф Спенсер (средний вес).
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