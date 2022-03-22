Тимофей Цзю — Террелл Гуше. С такими крутыми бойцами сын Кости ещё не дрался. LIVE!

Форма Террелла Гуше

За плечами Террелла классная любительская карьера, участие в Олимпийских играх и бой за звание чемпиона мира. В профи он потерпел два поражения, но ни одно из них не было безоговорочным. Что касается его последних выступлений, то в минувших трёх боях он по разу победил, проиграл и добился ничьей. Ничейный исход был зафиксирован ещё в 2019 году. Тогда Гуше перебивал некогда очень грозного экс-чемпиона мира Остина Траута, но судьи насчитали равный счёт. Затем было поражение от крепкого Эриксона Любина, но только по очкам. Наконец, в минувшей схватке он уже во втором раунде нокаутировал середняка Джемонтея Кларка, так что Гуше находится в достаточно неплохой форме и готов выбить себе ещё один титульный шанс.