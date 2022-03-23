Победная кадриль. Борщёв ворвался в UFC нокаутом — и пошёл вприсядку! Видео

Осталось всего несколько дней до очередного ивента UFC. На арену в Коламбусе выйдут 26 бойцов: в главном поединке вечера сразятся тяжеловесы Кёртис Блэйдс и Крис Докос. Российские спортсмены тоже примут участие в турнире UFC on ESPN 33 — в частности, свой второй бой в промоушене Даны Уайта проведёт Вячеслав Борщёв. 30-летний боец по прозвищу Слава Клаус подерётся с Марком Диакези.

Схватка ожидается для нашего соотечественника непростой: Диакези дерётся в UFC уже шесть лет и никогда не оказывался в нокауте. Да, последние два поединка англичанин проиграл, не справившись с Рафаэлем Физиевым и Рафаэлем Алвесом. Зато у Марка в багаже огромный опыт, которого может не хватить Борщёву. Впрочем, мы верим в нашего парня — ранее он доказал, что может конкурировать на уровне UFC.

В первом поединке Слава Клаус встретился с Дакотой Бушем — практически таким же дебютантом, как и он. Буш попытался сломить россиянина за счёт стартовой агрессии, но его силовые удары летели только мимо. Подождав минуту с небольшим, Борщёв начал жёстко «обрабатывать» соперника. Дакота отступал, какое-то время держал удары, но после жёсткого попадания в корпус всё-таки упал. Вячеславу оставалось только добить американца.

Права на видео принадлежат промоушену Ultimate Fighting Championship. Посмотреть ролик можно в официальном сообществе UFC Russia во «ВКонтакте».

Абсолютно счастливый Борщёв после победы не сдержал эмоций и бросился танцевать. Слава начал с «присядки», потом пошла лезгинка и далее по списку. Выглядело просто здорово! Перформанс россиянина оценили не только соотечественники, но болельщики, оставившие в соцсетях массу восхищённых комментариев. Будем надеяться, что после второго боя Борщёва положительных эмоций будет ещё больше.

Вячеслав Борщёв — Марк Диакези когда бой, где смотреть

Вячеслав Борщёв подерётся с Марком Диакези на турнире UFC on ESPN 33, который состоится в ночь на 27 марта по московскому времени. Начало бойцовского вечера — 26 марта в 23:30 мск. Основной кард стартует в 2:00. Бойцовский вечер UFC on ESPN 33 покажет телеканал «Матч! Боец», основной кард будет транслировать и «Матч ТВ». Посмотреть турнир также можно на сервисе UFC Fight Pass.