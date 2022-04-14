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Bellator 277, Вадим Немков — Кори Андерсон, Эй Джей Макки — Патрисио Фрейре, прямой эфир, где смотреть, дата и время

Вадим Немков — Кори Андерсон. Где смотреть финал Гран-При Bellator в полутяжёлом весе
Игорь Брагин
Bellator 277, Вадим Немков — Кори Андерсон
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Всё, что нужно знать о главном бое года в Bellator.

Дата и время турнира

Турнир Bellator 277 состоится в ночь с 15 на 16 апреля по московскому времени в городе Сан-Хосе (штат Калифорния, США). В соглавном бою турнира встретятся российский чемпион полутяжёлого дивизиона Вадим Немков и экс-боец UFC американец Кори Андерсон. На кону не просто чемпионский пояс, этот поединок – финал Гран-При, а победитель получит ещё и миллион долларов. В главном событии вечера Эй Джей Макки будет отстаивать звание чемпиона в лёгком весе от посягательств Патрисио Фрейре.

Предварительный кард начнётся 16 апреля в 2:00 мск. Основной кард стартует в 5:00 мск. Бой Немкова и Андерсона можно будет увидеть примерно в 6:30–7:00 мск. Главный бой вечера начнётся не ранее 7:00 по московскому времени.

«Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию турнира Bellator 277.

Bellator 2022. Bellator 277, Сан-Хосе, США
Вадим Немков - Кори Андерсон
16 апреля 2022, суббота. 06:15 МСК
Не началось

Прямая трансляция

«Добрые» люди из стриминговой компании ShowTime приняли решение не транслировать турнир для российской аудитории. «Чемпионат» будет вести прямую трансляцию, и мы подскажем вам уже по её ходу, как посмотреть главный бой года в Bellator.

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Немков сообщил, что его бой с Андерсоном могли отменить

Полный кард турнира Bellator 277

Основной кард

Предварительный кард

  • Гастон Боланьос — Даниэль Кэри
  • Тайрелл Форчун — Раким Кливленд
  • Довлетджан Ягшимурадов — Рафаэль Карвальо
  • Кайл Кратчмер — Майкл Ломбардо
  • Бобби Серони — Калоб Рамирез
  • Тайсон Миллер — Ралан Граси
  • Эдвин Де Лос Сантос — Альберто Мендес
  • Сократес Эрнандес — Рожелио Луна
  • Лаир Андерсон — Д. Т. Дональдсон
  • Тео Хаг — Алан Бенсон

Как, по вашему мнению, завершится бой Вадима Немкова и Кори Андерсона?

Прогнозы экспертов и комментарии перед боем

Известный российский боец Магомед Исмаилов обратился к соотечественнику Вадиму Немкову, пожелав ему удачи в предстоящем поединке с представителем США Кори Андерсоном на турнире Bellator 277.

«Вперёд за победой. Удачи тебе, Вадим», — написал Исмаилов в своих социальных сетях.

Вадим Немков сообщил, что его поединок с американцем Кори Андерсоном могли отменить из-за политической ситуации.

«Мой бой был под вопросом. Даже не то что под вопросом, были какие-то подводные камни. Но в итоге додавил, бой решили оставить. У нас всё-таки не просто бой, у нас финал Гран-при, и этот Гран-при нужно заканчивать. А так, если бы бой был просто титульный, может, и не было бы его», — приводит слова Вадима Немкова ТАСС.

Поддержим Вадима!

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