Вадим Немков — Кори Андерсон. Где смотреть финал Гран-При Bellator в полутяжёлом весе

Дата и время турнира
Турнир Bellator 277 состоится в ночь с 15 на 16 апреля по московскому времени в городе Сан-Хосе (штат Калифорния, США). В соглавном бою турнира встретятся российский чемпион полутяжёлого дивизиона Вадим Немков и экс-боец UFC американец Кори Андерсон. На кону не просто чемпионский пояс, этот поединок – финал Гран-При, а победитель получит ещё и миллион долларов. В главном событии вечера Эй Джей Макки будет отстаивать звание чемпиона в лёгком весе от посягательств Патрисио Фрейре.
Предварительный кард начнётся 16 апреля в 2:00 мск. Основной кард стартует в 5:00 мск. Бой Немкова и Андерсона можно будет увидеть примерно в 6:30–7:00 мск. Главный бой вечера начнётся не ранее 7:00 по московскому времени.
«Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию турнира Bellator 277.
Прямая трансляция
«Добрые» люди из стриминговой компании ShowTime приняли решение не транслировать турнир для российской аудитории. «Чемпионат» будет вести прямую трансляцию, и мы подскажем вам уже по её ходу, как посмотреть главный бой года в Bellator.
Материалы о бое
Полный кард турнира Bellator 277
Основной кард
- Эй Джей Макки — Патрисио Фрейре
- Вадим Немков — Кори Андерсон
- Аарон Пико — Эдли Эдвардс
- Тим Джонсон — Линтон Васселл
Предварительный кард
- Гастон Боланьос — Даниэль Кэри
- Тайрелл Форчун — Раким Кливленд
- Довлетджан Ягшимурадов — Рафаэль Карвальо
- Кайл Кратчмер — Майкл Ломбардо
- Бобби Серони — Калоб Рамирез
- Тайсон Миллер — Ралан Граси
- Эдвин Де Лос Сантос — Альберто Мендес
- Сократес Эрнандес — Рожелио Луна
- Лаир Андерсон — Д. Т. Дональдсон
- Тео Хаг — Алан Бенсон
Как, по вашему мнению, завершится бой Вадима Немкова и Кори Андерсона?
Прогнозы экспертов и комментарии перед боем
Известный российский боец Магомед Исмаилов обратился к соотечественнику Вадиму Немкову, пожелав ему удачи в предстоящем поединке с представителем США Кори Андерсоном на турнире Bellator 277.
«Вперёд за победой. Удачи тебе, Вадим», — написал Исмаилов в своих социальных сетях.
Вадим Немков сообщил, что его поединок с американцем Кори Андерсоном могли отменить из-за политической ситуации.
«Мой бой был под вопросом. Даже не то что под вопросом, были какие-то подводные камни. Но в итоге додавил, бой решили оставить. У нас всё-таки не просто бой, у нас финал Гран-при, и этот Гран-при нужно заканчивать. А так, если бы бой был просто титульный, может, и не было бы его», — приводит слова Вадима Немкова ТАСС.
Поддержим Вадима!
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