Немков сообщил, что его бой с Андерсоном могли отменить

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков сообщил, что его поединок с американцем Кори Андерсоном могли отменить из-за политической ситуации.



«Мой бой был под вопросом. Даже не то что под вопросом, были какие-то подводные камни. Но в итоге додавил, бой решили оставить. У нас всё-таки не просто бой, у нас финал Гран-при, и этот Гран-при нужно заканчивать. А так, если бы бой был просто титульный, может, и не было бы его», — приводит слова Вадима Немкова ТАСС.



Напомним, титульный поединок между Немковым и Андерсоном состоится на турнире Bellator 277.



Основной кард



Эй Джей Макки — Патрисио Фрейре

Вадим Немков — Кори Андерсон

Аарон Пико — Джереми Кеннеди

Тим Джонсон — Линтон Вассел



Предварительный кард



Гастон Боланьос — Али Джафри

Тайрел Фортун — Раким Кливленд

Довлетджан Ягшимурадов — Тони Джонсон

Кайл Кратчмер — Майкл Ломбардо

Бобби Серони — Калоб Рамирез

Тайсон Миллер — Ралан Граси

Эдвин Де Лос Сантос — Альберто Мендес

Сократес Эрнандес — Роджелио Луна

Лаир Андерсон — Д. Т. Дональдсон

Тео Хаг — Алан Бенсон.

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