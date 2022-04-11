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Немков сообщил, что его бой с Андерсоном могли отменить

Немков сообщил, что его бой с Андерсоном могли отменить
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Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков сообщил, что его поединок с американцем Кори Андерсоном могли отменить из-за политической ситуации.

«Мой бой был под вопросом. Даже не то что под вопросом, были какие-то подводные камни. Но в итоге додавил, бой решили оставить. У нас всё-таки не просто бой, у нас финал Гран-при, и этот Гран-при нужно заканчивать. А так, если бы бой был просто титульный, может, и не было бы его», — приводит слова Вадима Немкова ТАСС.

Напомним, титульный поединок между Немковым и Андерсоном состоится на турнире Bellator 277.

Основной кард

Эй Джей Макки — Патрисио Фрейре
Вадим Немков — Кори Андерсон
Аарон Пико — Джереми Кеннеди
Тим Джонсон — Линтон Вассел

Предварительный кард

Гастон Боланьос — Али Джафри
Тайрел Фортун — Раким Кливленд
Довлетджан Ягшимурадов — Тони Джонсон
Кайл Кратчмер — Майкл Ломбардо
Бобби Серони — Калоб Рамирез
Тайсон Миллер — Ралан Граси
Эдвин Де Лос Сантос — Альберто Мендес
Сократес Эрнандес — Роджелио Луна
Лаир Андерсон — Д. Т. Дональдсон
Тео Хаг — Алан Бенсон.

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