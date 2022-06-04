«Доить волкодава надо уметь». Суперподготовка Дацика в деревне — гонял кур и добыл молоко

Вячеслав Дацик – уникальный боец. Он никогда не дрался в UFC, однако нокаутировал будущего чемпиона этой организации, вернулся после 13 лет простоя и проиграл блогеру, но переродился в боксе, где стал одним из самых востребованных героев.

Стиль Дацика – переть напролом, размахивая руками. Вячеслав не обладает техникой Канело Альвареса, зато не боится пропустить и знает, что готов выдержать самые сильные удары. С Рыжим Тарзаном трудно справиться как минимум из-за его физической мощи, но структуры в его поединках мало. То же самое – с подготовкой: она просто есть. Дацику не нужна огромная команда коучей и диетологов, главное – наличие зала и спарринг-партнёров. Но перед боем с Александром Емельяненко Вячеслав пошёл дальше.

Подготовка Дацика к поединку началась в самой обычной русской деревне. «Саня, надеюсь, мы покажем супербой, как настоящие бойцы старой школы. Так что готовься, химичься и завязывай с зелёным змием. Сарынь на кичку!» – заявил Дацик на YouTube-канале True Gym.

Вячеслав Дацик Фото: youtube.com/c/TrueGym

Кэмп Рыжий Тарзан начал с жёсткого силового упражнения: с помощью компаньона, видимо, местного жителя деревни, Вячеслав принялся вспахивать поле плугом. Судя по одышке, это оказалось не так просто. «Что-то ты мелко пашешь», – укорил Дацик друга. «Нет, если я сейчас забурю, ты меня с места не сдвинешь», – последовала реакция. Для Дацика это звучало как вызов – он кряхтел и валился с ног, но не останавливался. «Нормальная деревенская тренировка – и ноги качаешь, и дыхалочку, давление люто поднимаешь! Никакой танк не выдержит напор!» – резюмировал Слава.

После этого трудяга-Дацик убрал навоз в стойле лошадей и коров, насыпал всем рогатым корм. А затем занялся сервисом исключительно коров: помыл животных и приступил к дойке. Последнее отлично тренирует кисти рук – удар после такой работы точно будет плотнее. Доить корову Дацику пришлось не впервые – он сцеживал молоко из вымени на уровне профи. «Корову, козу, барана подоить легко, не проблема. А вот подоить волкодава (кавказская овчарка. – Прим. «Чемпионата») – это надо уметь. Никто не пил собачье молоко? Радикулит как ветром сдует», – удивил Рыжий Тарзан.

Посмотреть видео можно на канале TRUE GYM MMA.

Добыв пять литров свежего молока, Вячеслав отправился в курятник, чтобы подтянуть кардио. Долго убегать у птички не получилось – Дацик поймал её примерно за полминуты. Но никакой жестокости: погладил и отпустил.

Остаётся надеяться, что благородный труд и весёлое времяпрепровождение в деревне – не полная программа подготовки Дацика перед боем с Емельяненко. Вероятно, Вячеслав слишком рано поверил, что у соперника нет шансов. Стоит быть осторожнее: Александр, в каком бы состоянии он ни был, – не тот боец, о кэмпе к которому можно просто не думать.