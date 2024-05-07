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Конор Макгрегор показал фото с поясами BKFC и UFC

Конор Макгрегор показал фото с поясами BKFC и UFC
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Бывший чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежим фото. Звёздный ирландский боец показал фото с двумя чемпионскими поясами – лиги кулачных боёв BKFC и UFC.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Ранее стало известно, что Макгрегор стал одним из владельцев BKFC.

Напомним, в настоящий момент Конор готовится к возвращению в октагон. Соперником Макгрегора будет боец из США Майкл Чендлер. Противостояние запланировано на 30 июня. Спортсмены сразятся на турнире UFC 303. Всего на счету ирландца 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

Крупнейший гонорар в истории смешанных единоборств:

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