Конор Макгрегор показал фото с поясами BKFC и UFC

Бывший чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежим фото. Звёздный ирландский боец показал фото с двумя чемпионскими поясами – лиги кулачных боёв BKFC и UFC.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Ранее стало известно, что Макгрегор стал одним из владельцев BKFC.

Напомним, в настоящий момент Конор готовится к возвращению в октагон. Соперником Макгрегора будет боец из США Майкл Чендлер. Противостояние запланировано на 30 июня. Спортсмены сразятся на турнире UFC 303. Всего на счету ирландца 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

Крупнейший гонорар в истории смешанных единоборств: