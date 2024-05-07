Шлеменко и Поветкин встретились в Кремле с актёром Виктором Сухоруковым

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал свежее фото. На снимке, помимо Александра, присутствует бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBA Александр Поветкин, паралимпийский чемпион Александр Кузюков, а также популярный российский актёр Виктор Сухоруков.

«Сегодня в Кремле в отличной компании — вместе с паралимпийским чемпионом Александром Кузюковым, замечательным актёром Виктором Сухоруковым и чемпионом всего по боксу Александром Поветкиным!» — подписал фото Шлеменко.

Фото: Из личного архива Александра Шлеменко

Напомним, сегодня, 7 мая, в Кремле состоялась торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность президента России.

Исмаилов отреагировал на слова Шлеменко про хитрость: