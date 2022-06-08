«Кормят завтраками». Хрюнов не заплатил Мохнаткину за бой в Омске

Турнир «Бойцовского клуба «Рен ТВ» в Омске уже запомнился крупным скандалом – за сутки до старта выходить на соглавный поединок вечера отказался Иван Штырков. Боец рассказывал, что организаторы не сдержали слово по поводу договорённостей о лимите весовой категории и гонораре. Промоутер Владимир Хрюнов нашёл Штыркову замену – с Михаилом Мохнаткиным подрался Ислам Каримов. Турнир состоялся почти две недели назад, но деньги за свою работу до сих пор получили не все бойцы, в их числе и Михаил, который рассказал об этом «Чемпионату».

«Конкретно вам отвечаю, что я пока не получил гонорар. У меня было сначала общение с организацией «Поколение», сначала с ними договаривались обо всём. Далее, когда пошли некоторые проблемы, когда Иван Штырков отказался и на замену вышел другой человек, условия боя мы немножко поменяли. Но это уже было непосредственно при общении с Хрюновым. По рукам с ним дали и договорились, что я буду выступать на других условиях, что он сам решит этот вопрос. И по факту пока что ничего не решилось. После боя через день-два обещали, что выплатят, но всё это длится… Завтраками кормят. Среда прошлой недели, четверг, пятница – они назначали какие-то новые дни. Крайний день из условленных была сегодняшняя среда (8 июня. — Прим. «Чемпионата»)», – сказал Мохнаткин.

Михаил Мохнаткин Фото: Из личного архива

Как и Штырков, Михаил не подписывал контракт с Хрюновым или компанией «Поколение» – всё решалось на словах, хотя Мохнаткин, по его словам, хотел, чтобы договорённости были официальными.

«Ещё за месяц до боя я просил, чтобы прислали контракт – постоянно игнорировали, и я решил не портить то, что уже в СМИ начали запускать. Поехал на бой, и в целом у Ивана Штыркова такая же ситуация была. Когда видишь своего оппонента, какой-то уверенности набираешься. Подумал, что раз уж все здесь и ты готовился, то буду идти до конца. Не хотелось, чтобы подготовка к бою в пустоту уходила, надо было где-то выхлестнуться, подраться. Всё-таки я надеялся на слово мужское — что они сказали, то и выполнят. Тем более когда мы с Хрюновым дали по рукам, я подумал, что этот-то промоутер – его же все знают в России. Я думаю, здесь нет смысла кого-то обманывать и кидать. По факту мы имеем то, что имеем», – объяснил расстроенный боец.

Мохнаткин не спешит окончательно разрывать отношения с организаторами турнира в Омске. Михаил рассчитывает, что деньги всё же выплатят, и в дальнейшем они ещё смогут посотрудничать, но уже только после подписей в контракте.

«Я надеюсь, что в ближайшее время эти вопросы урегулируются и решатся. Всё-таки, даже когда контракт заключаешь, всегда на выплату гонораров бойцам организации предоставляется около двух недель. Думаю, в ближайшее время они урегулируют этот вопрос, и тогда не придётся на них катить бочку. Мне бы хотелось, чтобы вся эта история закончилась на доброй ноте и мы дальше могли сотрудничать при условии, что предварительно будем иметь на руках контракт. Потому что я сам не первый день выступаю и знаю, что, когда люди подписывают контракт, это меняет в корне отношение», – считает Мохнаткин.

Другой участник турнира в Омске, Павел Шульский, рассказал «Чемпионату», что уже получил гонорар, а соглашение у него было напрямую с Владимиром Хрюновым – с промоутером общался менеджер Павла. У Михаила Мохнаткина есть объяснение, почему организация выплачивает деньги в такой последовательности.

«Думаю, здесь дело в суммах. Всё-таки в главном и соглавном событиях несколько другие суммы, и поэтому с ребятами, которые у нас выступали, было проще рассчитаться. Но то, что мы с Хрюновым перед боем против другого оппонента дали по рукам и договорились на словах – это правда. При этом были люди, которые всё это видели», – резюмировал Мохнаткин.

Владимир Хрюнов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В разговоре с «Чемпионатом» Владимир Хрюнов заявил совсем другое: «Части участников гонорары оплачивал я, а второй части, насколько мне известно, должна оплатить компания «Поколение» сегодня-завтра. Оплатил ли я свою часть? Да, конечно».

Получается, Штырков не просто так отказался выступать на омском турнире – теперь без денег может остаться его соперник. Будем надеяться, Михаилу выплатят все обещанные средства, но непонятно, кто это будет делать, если Хрюнов утверждает, что уже закрыл все обязательства, а у Мохнаткина прямая договорённость именно с ним. Промоутер снова расстроил отношением к спортсменам – интересно, сколько ещё таких случаев должно произойти, чтобы бойцы, которые выступают в «Бойцовском клубе «Рен ТВ», сделали выводы.