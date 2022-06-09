Хасбик – достояние страны. Ни одного россиянина не любят в мире так сильно

Хасбулла Магомедов – феномен, это стало понятно ещё в прошлом году. Маленький блогер влюбил в себя миллионы фанатов ММА не только в России, но и по всему миру. А теперь о Хасбике знают не только любители единоборств – он стал ещё популярнее, почти как Илон Маск или Билл Гейтс.

Если бы Хасбулла всё же провёл хотя бы один бой в ММА, формально его можно было причислять к бойцам. Но даже без поединков Хасбик просто своей популярностью сделал для единоборств больше, чем многие файтеры. Магомедов популярнее большинства действующих российских бойцов ММА. До очередной блокировки страницы Хасбика подписчиков в социальных сетях было больше только у Ислама Махачева, Хамзата Чимаева и Зубайры Тухугова.

Хабиб Нурмагомедов и Хасбик Фото: vk.com/ufc

Но если Ислам, Хамзат и Зубайра интересны только в России и восточных странах (Чимаев ещё и в Швеции), то Хасбик востребован абсолютно везде. И нет сомнений, если крупной компании придётся выбирать, кто станет её лицом, Хасбулла или один из российских бойцов, выбор падёт на блогера. Да и вообще сложно представить, какого другого представителя России сейчас встретят за границей более радужно, чем Хасбуллу Магомедова.

Последним подтверждением того, что Хасбик действительно интересен зарубежной аудитории, стала новость о том, что его фигура попала в легендарный музей мадам Тюссо в Лондоне. Правда, нужно внести ясность: фигуру на 3D-принтере распечатал британский блогер Лиам Бедфорд, который умудрился незаметно пронести её в зал и поставить на видное место. Фигура Хасбика стояла в музее примерно полчаса, к ней подходили и фотографировались, но стюарды заметили неладное – Бедфорду пришлось в спешке забрать Хасбуллу и уйти из музея.

Перед тем, как осуществить затею, Лиам выяснил, насколько популярен Хасбик: он подходил к прохожим, показывал его фото, и многие действительно знали Хасбуллу в лицо. А один из прохожих оказался его настоящим фанатом. «Это мой кумир! Его зовут Хасбулла. Он – величайший человек из когда-либо живших. У него скоро будет бой с Абдурозиком», – заявил незнакомец. Сам Бедфорд назвал Хасбика королём интернета.

Видео можно посмотреть на канале Liam Bedford в YouTube.

Хасбулла действительно стал суперзвездой, причём полностью обособленной от любого рода продюсеров. Ему не нужен Асхаб Тамаев или Дана Уайт – только грамотный менеджер. Хасбик уже продаёт собственные NFT, а его фото для продвижения использует KFC – наверняка отдел продаж сети быстрого питания был в восторге, когда увидел, что на снимке в кадр случайно попал логотип компании.

Примерно в таком же экстазе были аргентинские СМИ и болельщики, когда увидели другую фотографию Хасбика, где блогер стоит в олимпийке с логотипом футбольного клуба «Бока Хуниорс». Всё, к чему имеет отношение Хасбик, повышается в цене – неудивительно, что блогер регулярно получает вызовы на поединок, причём не только от бойцов своей весовой категории. Недавно наехать на друга Хабиба осмелился американский комик Битлджус. «Я бы уничтожил этого ребенка», – заявил актёр.

Фото: twitter.com/Hasbulla_NFT

Пока Хасбик не реагирует на подобные глупости, зато недавно он дал первое интервью — и сразу популярному Калебу Прессли с YouTube-канала Barstool Sports. Там маленький блогер ел мороженое, свистел в микрофон, издеваясь над звуковиками, и дрался с ведущим. Несмотря на то что Хасбик пытался соответствовать уже устоявшемуся образу, было заметно, как он стесняется камер и собеседника.

Неизвестно, долго ли продержится популярность Хасбуллы. О нём говорят уже полтора года – в современном мире такая долгая популярность несвойственна. Она означает только одно: Хасбик – не просто один из смешных интернет-мемов. Он стал достоянием России и кумиром для остального мира. И, что по-настоящему примечательно, нашего героя именно любят. Любят все (в глбоальном понимании).

Сложно представить себе кого-то, кто сейчас больше симпатичен мировой общественности. Хабиб? Так Орёл сам рассказывал о том, что популярность его маленького (молодого) друга в Европе и Америке выше, чем его самого. Кто может с ним конкурировать? Овечкин? Но врдя ли к Великому питают столь искренние чувства футбольные фанаты в Европе и Южной Америке. Не говоря уже о простых людях, далёких от спорта. И это здорово, ведь несмотря на грозный нрав, Хасбула яркий персонаж с позитивной, в целом, аурой.