Бетербиев — Смит-мл: чеченский чемпион против рубаки из США. На кону три пояса. LIVE!

В ночь с 18 на 19 июня по московскому времени на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке состоится турнир по профессиональному боксу. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию главного события вечера, в котором в объединительном бою встретятся россиянин Артур Бетербиев и американец Джо Смит-младший. На кону будут стоять три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита.
Нас ждёт грандиозный боксёрский бой. И очередной нокаут?
Лето началось, но большой бокс и не думает заканчиваться. Менее чем через сутки в ринг выйдет российский чемпион Артур Бетербиев, который в 17 професисональных поединках одержал 17 побед. И, что самое приятное, все бои он закончил досрочно. Противостоять Артуру будет американец Джо Смит-младший, который ставит на кон свой чемпионский пояс по версии IBF. Бетербиев — чемпион по версиям WBC и WBO. Ждёт ли нас очередной нокаут в исполнении Бетербиева или американец устроит апсет? Увидим совсем скоро.
Полный кард боксёрского вечера Бетербиев — Смит-мл.
Основной кард
- Артур Бетербиев (17-0-0) vs Джо Смит-мл (28-3-0) — на кону титул в полутяжёлом весе по версии WBC, IBF, WBO;
- Абрахам Нова (21-0-0) vs Робейси Рамирез (9-1-0);
- Уэнди Туссент (13-1-0) vs Асина Байфилд (15-4-1).
Предварительный кард
- Брюс Кэррингтон (3-0-0) vs Адриан Лейва (3-2-1);
- Джахи Такер (7-0-0) vs Деандре Смит (11-1-0);
- Трой Исли (5-0-0) vs Донте Стабс (6-5-0);
- Джаха Браун (10-0-0) vs Кин Макмахон (7-2-0);
- Флойд Диаз (4-0-0) vs Даниил Платоновши (4-0-0);
- Киран Моллуо (1-0-0) vs Джонатан Райан Бёрс (4-5-0).
- 18 июня 2022
-
07:55
-
02:38
-
00:50
-
00:39
- 17 июня 2022
-
23:46
-
22:57
-
21:47
-
20:51
-
20:03
-
19:56
-
19:44
-
19:03
-
18:49
-
17:35
-
16:57
-
16:37
-
15:40
-
15:23
-
15:06
-
14:25
-
13:28
-
13:06
-
12:13
-
12:05
-
11:33
-
11:25
-
10:43
-
10:00
-
09:52
-
09:30
-
02:00
-
00:14
-
00:01
- 16 июня 2022
-
23:58
-
23:22