Бетербиев — Смит-мл: чеченский чемпион против рубаки из США. На кону три пояса. LIVE!

Нас ждёт грандиозный боксёрский бой. И очередной нокаут?

Лето началось, но большой бокс и не думает заканчиваться. Менее чем через сутки в ринг выйдет российский чемпион Артур Бетербиев, который в 17 професисональных поединках одержал 17 побед. И, что самое приятное, все бои он закончил досрочно. Противостоять Артуру будет американец Джо Смит-младший, который ставит на кон свой чемпионский пояс по версии IBF. Бетербиев — чемпион по версиям WBC и WBO. Ждёт ли нас очередной нокаут в исполнении Бетербиева или американец устроит апсет? Увидим совсем скоро.