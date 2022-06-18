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Артур Бетербиев — Джо Смит, когда бой, во сколько поединок, где смотреть прямую онлайн-трансляцию объединительного боя

Бетербиев — Смит-мл: чеченский чемпион против рубаки из США. На кону три пояса. LIVE!
Игорь Брагин
Артур Бетербиев — Смит, когда бой, где смотреть
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В ночь с 18 на 19 июня по московскому времени на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке состоится турнир по профессиональному боксу. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию главного события вечера, в котором в объединительном бою встретятся россиянин Артур Бетербиев и американец Джо Смит-младший. На кону будут стоять три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита.

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Полный кард боксёрского вечера Бетербиев — Смит-мл.
Live Игорь Брагин

Нас ждёт грандиозный боксёрский бой. И очередной нокаут?

Лето началось, но большой бокс и не думает заканчиваться. Менее чем через сутки в ринг выйдет российский чемпион Артур Бетербиев, который в 17 професисональных поединках одержал 17 побед. И, что самое приятное, все бои он закончил досрочно. Противостоять Артуру будет американец Джо Смит-младший, который ставит на кон свой чемпионский пояс по версии IBF. Бетербиев — чемпион по версиям WBC и WBO. Ждёт ли нас очередной нокаут в исполнении Бетербиева или американец устроит апсет? Увидим совсем скоро.

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08:09 Игорь Брагин

Полный кард боксёрского вечера Бетербиев — Смит-мл.

Основной кард

  • Артур Бетербиев (17-0-0) vs Джо Смит-мл (28-3-0) — на кону титул в полутяжёлом весе по версии WBC, IBF, WBO;
  • Абрахам Нова (21-0-0) vs Робейси Рамирез (9-1-0);
  • Уэнди Туссент (13-1-0) vs Асина Байфилд (15-4-1).

Предварительный кард

  • Брюс Кэррингтон (3-0-0) vs Адриан Лейва (3-2-1);
  • Джахи Такер (7-0-0) vs Деандре Смит (11-1-0);
  • Трой Исли (5-0-0) vs Донте Стабс (6-5-0);
  • Джаха Браун (10-0-0) vs Кин Макмахон (7-2-0);
  • Флойд Диаз (4-0-0) vs Даниил Платоновши (4-0-0);
  • Киран Моллуо (1-0-0) vs Джонатан Райан Бёрс (4-5-0).
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