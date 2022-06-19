Бетербиев за 5 минут нокаутировал американского чемпиона. Теперь все пояса — наши!

Полутяжёлый вес давно стал вотчиной российских боксёров. Три из четырёх главных чемпионских поясов удерживались нашими соотечественниками. Сегодня доминация могла стать полной: Артур Бетербиев вышел в ринг с Джо Смитом-младшим, чтобы отобрать у того пояс WBO. Россиянин, же поставил на кон чемпионские звания по версиям IBF и WBC. Кстати, объединительных боёв в полутяжах не было уже давно, что добавляло «изюминки».

Конечно, фаворитом поединка считался Бетербиев. На бумаге он был лучше соперника буквально во всём: в умениях, технике, выносливости. Даже главный козырь Смита – его тяжёлая «колотушка», не мог идти ни в какое сравнение с грандиозным показателем Артура, нокаутирующего 100% своих соперников. Однако расслабляться не стоило, поскольку Джо представляет собой классический пример боксёра, не сдающегося до финального гонга.



Ещё одна интрига заключалась в представлении Бетербиева. Не секрет, что после известных политических событий на Артура начали давить большие «боксёрские шишки». Требование к нему было одно – начать выступать под флагом Канады, где Бетербиев проживает уже давно. Как Артур, за которого горячо болеет Рамзан Кадыров, справится с данной неловкой ситуацией, хотели посмотреть как его сторонники, так и недруги. Всё разрешилось красиво: Артур и Джо просто вышли к рингу без флагов.

Смит явно сделал ставку на стартовый штурм: с первых секунд американец налетел на Бетербиева с размашистыми ударами. Артур не лез рубиться в ответ, аккуратно отступал и выцеливал свой коронный удар. В концовке первого раунда Смит оказался в нокдауне, но потрясён не был — поднялся очень быстро. Второй раунд — и снова Джо летит вперёд, однако Бетербиев оказывается точнее и быстро отправляет соперника в нокдаун! Россиянин «почувствовал кровь» и начал буквально избивать Зверя с Запада. Вскоре судья остановил бой — победа Бетербиева во втором раунде!



Смиту не стоило рубиться с лучшим нокаутёром современности. Артур сохранил 100%-ю статистику нокаутов в профессиональном боксе, показав, что находится на принципиально другом уровне мастерства. Теперь, кстати, всеми главными поясами полутяжёлого веса владеют россияне: три пояса у Бетербиева, ещё один удерживает Дмитрий Бивол. Кажется, через год-другой нас ждёт грандиозный бой двух соотечественников. Хотелось бы и пораньше, но ближайшие планы у наших боксёров другие. Мы подождём!