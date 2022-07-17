Дядя Лёша научил? Дагестанский боец усыпил соперника «иезекиилем». Видео

Вечером 16 июля в Актау, Казахстан, состоялся совместный турнир промоушена Хабиба Eagle FC 48 и местной организации Naiza. В главном событии Даурен Ермеков встретился с Гамзатом Хирамагомедовым, а в прелимах состоялся бой Рамазана Гасанова и Насима Шарипова.
Гасанов дебютировал в Naiza весной 2022 года, когда одолел Михаила Романчука техническим нокаутом уже в первом раунде. На счету Рамазана – несколько поединков в AMC Fight Nights и перспективный рекорд 7-0. Его соперник из Таджикистана провёл пять профессиональных боёв в карьере, начав с трёх поражений. Затем Насим сделал перерыв на пять лет, после чего выиграл два поединка. Однако, если верить другому источнику, рекорд Шарипова перед поединком с Гасановым составлял не 2-3, а вовсе 1-5.
Спортсмены выступали в полусреднем весе, а поединок завершился во втором раунде. Гасанов заключил шею оппонента в плотный захват, находясь при этом на спине. Рамазан так мастерски выполнил приём, что Шарипов даже не успел постучать, а просто «уснул».
Технически у Рамазана получилось то самое удушение Иезекииля – любимый приём Алексея Олейника. Из похожей позиции Рамазан финишировал Евгения Гонтарева на совместном турнире Fight Nights и Krepost FC, но тогда у Гасанова всё-таки получилась «гильотина».
Права на видео принадлежат Eagle FC. Посмотреть видео можно на странице Eagle FC «ВКонтакте».
Возможно, Гасанов научился Иезекииль-чоуку лично у Алексея Олейника на одном из сборов – дядя Лёша много раз заявлял, что не отказывает в обучении фирменному приёму тем, кто просит. Олейник отмечал, что мало кому удаётся повторить удушающий на практике. У Гасанова получилось – как минимум поэтому за ним стоит следить в будущих боях. Жаль, что Хабиб приехал на турнир ближе к главному карду, поэтому вживую на перформанс Гасанова ему посмотреть не удалось.
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