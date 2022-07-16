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UFC Long Island: Муслим Салихов — Ли Джинлианг, результат боя, кто победил

Короля Кунг-фу разбил его же фанат. Чимаев задушил соперника Муслима за 3 минуты
Денис Дорофеев
Муслим Салихов — Ли Джинлианг
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А Салихов отбросил себя от топ-15 полусреднего веса UFC.

Вечером 16 июля в Нью-Йорке проходит турнир UFC Long Island, который возглавляет бой между Брайаном Ортегой и Яиром Родригесом. Кроме того, в основном карде встречались россиянин Муслим Салихов и китайский спортсмен Ли Джинлианг. Король Кунг-фу из России идёт в UFC со статистикой 5-1, проиграв единственный бой в самом дебюте. А до этого Салихов успел выступить в Китае и покорить местную многочисленную аудиторию.

Что касается визави из Китая, то Ли идёт на 14-м месте в рейтинге дивизиона. Ему удалось одолеть Сантьяго Понзиниббио, но проиграл Нилу Магни и Хамзату Чимаеву в первом раунде. Поэтому фаворитом схватки являлся Салихов, который подходил к поединку с более убедительной статистикой.

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Пассивная разведка прервалась вертушкой в исполнении Салихова через полминуты после начала боя. Но этот удар пришёлся в блок. После размена ударами Муслим совершил тейкдаун в конце второй минуты. В партере Муслим отличился парой ударов, но китаец смог связать россиянина. Поэтому Салихов просто встал. В аналогичном темпе прошёл остаток первого раунда с парой вертушек, в котором судьи отдали предпочтение нашему бойцу.

Второй отрезок начался в аналогичной манере — перестрелкой в стойке. На первых секундах Салихов подсёк Джинлианга, но не пошёл добивать. Это было последнее явное успешное действие в исполнении Муслима. Далее преимущества в стойке ни у одного из бойцов не наблюдалось. И затем китаец смог совершить тейкдаун. К счастью, наш боец смог быстро выбраться из партера.

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И в итоге лидерство во второй пятиминутке захватил Джинлианг. И казалось, что всё решится в решающем раунде, как на последней минуте Ли потряс Муслима левым хуком в висок. После в ходе размена китаец добавил правый прямой в челюсть, отправив Салихова в нокдаун. Так как Король Кунг-фу едва отбивался от добивок оппонента на канвасе, судья Дэн Мираглиотта остановил бой за 22 секунды до сирены на перерыв и зафиксировал победу китайца техническим нокаутом.

Обиднейшее поражение для Муслима Салихова. У него был реальный шанс ворваться в топ-15 рейтинга полусреднего веса. Для этого ему дали одного из самых проходных оппонентов, но годичный простой всё-таки сказался. В флэш-интервью после боя Джинлианг признался, что является поклонником Салихова и следил за его выступлениями в Китае. Поэтому можно утверждать, что ему удалось побить своего кумира.

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Теги Бокс/ММА UFC Хамзат Чимаев •••

Заглавное фото: Jeff Bottari/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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