Показал хейтерам одно место! Пимблетт обиделся на «толстяка» — и ответил на весах

Шумный Пэдди Пимблетт заметно отличается от стандартных бойцов UFC. В то время, когда высочайшая конкуренция заставляет спортсменов максимально соблюдать режим, Пэдди предпочитает жить в своё удовольствие. Бесконечно развлекается, употребляет горячительные напитки и вообще отрывается по полной программе. При этом британец умудряется стабильно делать вес и не проигрывает после перехода в UFC.
Но болельщики всё равно переживают за здоровье бойца. Между поединками Пимблетт набирает по 25 килограммов и ест максимально нездоровую пищу. Каждый день боец употребляет сладкие пончики и десятки конфет, заливая их лимонадом. Что говорить, если однажды его вырвало горячим шоколадом прямо в клетке после выигранного боя! Этот парень точно не любит «режимить».
При этом Пэдди достаточно болезненно относится к шуткам про свой лишний вес. Когда знаменитый Ти Джей Диллашоу заявил, что британец обязательно столкнётся с проблемами из-за своей трудовой этики, в ответ Пимблетт разразился гневной отповедью.
«Этот парень продавал футболку с изображением своего толстого лица и надписью «толстый Тайлер», когда возвращался из тренировочного лагеря. Не забывай своё прошлое. Ты никогда не выигрывал пояс без стероидов», — написал Пэдди в социальных сетях.
Перед каждым боем многие уверяют, что на этот раз Пэдди точно не сделает вес. Но парень со смешной причёской неизменно показывает нужные цифры на весах, причём с первого раза. Вот и теперь Пимблетт, уставший от оскорблений вроде «толстяка» и «сумоиста» в соцсетях, уложился в лимит лёгкого веса перед боем с Джорданом Ливиттом. И сразу ответил критикам, показав им ягодицы! Жест, конечно, неприличный – но болельщики такое любят.
«Для всех, кто пытался опозорить меня и говорил, что я, чёрт возьми, выйду из строя — поцелуйте меня в задницу», — сказал Пимблетт.
В подобном «внезапном обнажении» — весь Пимблетт. Раскованный и вспыльчивый спортсмен, не особо думающий, что будет делать дальше. Да и в клетке Пэдди тоже действует максимально эмоционально, побеждая в яростных рубках. Немудрено, что Дана Уайт ценит его так высоко, видя в нём нового Конора Макгрегора. Только, чтобы достичь славы ирландца, Пэдди нужно сильно прибавлять. Будем надеяться, он это сделает.
- 22 июля 2022
-
15:10
-
14:54
-
14:10
-
13:29
-
12:25
-
12:14
-
11:36
-
10:56
-
10:19
-
09:48
-
09:39
-
09:21
-
08:55
-
07:07
-
04:51
-
01:02
- 21 июля 2022
-
23:56
-
22:52
-
21:45
-
20:13
-
19:00
-
17:32
-
17:27
-
16:27
-
16:07
-
15:07
-
15:01
-
14:45
-
13:34
-
13:01
-
12:01
-
11:48
-
11:01
-
10:37
-
10:02