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Пэдди Пимблетт показал ягодицы фанатам, лишний вес бойца, Пимблетт — Ливитт

Показал хейтерам одно место! Пимблетт обиделся на «толстяка» — и ответил на весах
Александр Фролов
Пэдди Пимблетт показал ягодицы фанатам
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Пэдди умеет зажигать. Дане Уайту точно понравилось — он любит весёлые взвешивания.

Шумный Пэдди Пимблетт заметно отличается от стандартных бойцов UFC. В то время, когда высочайшая конкуренция заставляет спортсменов максимально соблюдать режим, Пэдди предпочитает жить в своё удовольствие. Бесконечно развлекается, употребляет горячительные напитки и вообще отрывается по полной программе. При этом британец умудряется стабильно делать вес и не проигрывает после перехода в UFC.

Но болельщики всё равно переживают за здоровье бойца. Между поединками Пимблетт набирает по 25 килограммов и ест максимально нездоровую пищу. Каждый день боец употребляет сладкие пончики и десятки конфет, заливая их лимонадом. Что говорить, если однажды его вырвало горячим шоколадом прямо в клетке после выигранного боя! Этот парень точно не любит «режимить».

При этом Пэдди достаточно болезненно относится к шуткам про свой лишний вес. Когда знаменитый Ти Джей Диллашоу заявил, что британец обязательно столкнётся с проблемами из-за своей трудовой этики, в ответ Пимблетт разразился гневной отповедью.

«Этот парень продавал футболку с изображением своего толстого лица и надписью «толстый Тайлер», когда возвращался из тренировочного лагеря. Не забывай своё прошлое. Ты никогда не выигрывал пояс без стероидов», — написал Пэдди в социальных сетях.

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Перед каждым боем многие уверяют, что на этот раз Пэдди точно не сделает вес. Но парень со смешной причёской неизменно показывает нужные цифры на весах, причём с первого раза. Вот и теперь Пимблетт, уставший от оскорблений вроде «толстяка» и «сумоиста» в соцсетях, уложился в лимит лёгкого веса перед боем с Джорданом Ливиттом. И сразу ответил критикам, показав им ягодицы! Жест, конечно, неприличный – но болельщики такое любят.

«Для всех, кто пытался опозорить меня и говорил, что я, чёрт возьми, выйду из строя — поцелуйте меня в задницу», — сказал Пимблетт.

В подобном «внезапном обнажении» — весь Пимблетт. Раскованный и вспыльчивый спортсмен, не особо думающий, что будет делать дальше. Да и в клетке Пэдди тоже действует максимально эмоционально, побеждая в яростных рубках. Немудрено, что Дана Уайт ценит его так высоко, видя в нём нового Конора Макгрегора. Только, чтобы достичь славы ирландца, Пэдди нужно сильно прибавлять. Будем надеяться, он это сделает.

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