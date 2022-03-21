«Скаузера нельзя вырубить». Наследник Конора продолжает сотрясать UFC. Видео

В ночь с 19 на 20 марта проходил турнир UFC London, который возглавлял поединок в тяжёлом весе между Александром Волковым и Томом Аспиналлом из Англии. В основном карде выступал любимчик местной публики, экс-чемпион Cage Warriors Пэдди Пимблетт. Уроженцу Ливерпуля противостоял мексиканец Родриго Варгас.

Рекорд британца составлял 17-3. На счету Пэдди один бой в UFC против Луиджи Вендрамини, которому он едва не проиграл. Но англичанин тогда смог перетерпеть и нокаутировать своего визави в самом конце первой пятиминутки. Кроме того, Пимблетт известен колкими высказываниями в адрес Хабиба Нурмагомедова и грузинского народа.

Благодаря таким выступлениям Пэдди не избежал сравнений с Конором Макгрегором, по лекалам которого он делает карьеру. Англичанину всё же пришлось извиниться за такие «наезды», но грузины ничего не забыли. А именно Илия Топурия, с которым у Пимблетта случилась потасовка за несколько дней до турнира.

К тому же Топурия одержал яркую победу над Джеем Хербертом нокаутом и после боя бросил вызов Пэдди в резкой манере:

«Англия, люблю вас, но у вас есть одна ***** – Пэдди Пимблетт. Пэдди, я вызываю тебя, вне зависимости от того, победишь ли ты сегодня или проиграешь. Я надеру тебе зад так же, как и в прошлый раз!» – прокричал Топурия в микрофон.

Что касается Варгаса, то его рекорд составлял 12-4 и три боя в UFC, в которых одержана всего лишь одна победа. Стоит отметить, что одно из поражений было из-за дисквалификации (запрещённый удар коленом). Он является ударником, это подтверждается тем фактом, что семь из 12 успешных поединков закончились нокаутом. А Пимблетт является грэпплером, вдохновлённым Витором Белфортом.

Видео доступно на канале UFC во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат UFC.

Бой снова начался скверно для Пимблетта. Варгас смог потрясти англичанина на первых секундах и уложил его на канвас. Таким образом, гость из Мексики подтвердил свои слова о «хрупкости» челюсти английского бойца. Но мексиканец не смог добить и в основном удерживал на канвасе местного любимчика. Пэдди сначала пытался связать Родриго в захват, хотя у него это получалось не в полной мере. Тем не менее Пимблетт умудрился выбраться и встать на ноги, хотя ничего не предвещало этого.

После минуты стойки в клинче у сетки Пэдди исполнил переднюю подножку и вышел на удушающий со спины. Варгас оказался не готов к такому раскладу и был вынужден капитулировать.

Вторая валидольная победа Пимблетта в UFC, заставившая английскую аудиторию понервничать. Пэдди изящно станцевал и побежал праздновать с Даной Уайтом, обменявшись с ним любезностями. Затем он бегал по октагону со своей девушкой Молли Маккэнн, выдавшей лучший перфоманс турнира. Болельщики впали в эйфорию и орали чанты в честь Пимблетта. Не зря уроженец Ливерпуля и легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни посетил турнир.



После боя Пимблетт развлекал аудиторию, добавляя, что «скаузера нельзя вырубить». Пока что он подтверждает эти слова делом. Может быть, Илия Топурия развеет их. Испанский грузин точно не пожалеет Пэдди, если потрясёт его. Дело за Даной Уайтом. Они вряд ли войдут в топ-15 дивизиона, но точно привлекут многотысячную публику.