100 кг очарования. Русская женщина зажигала в японских ММА задолго до Фёдора. Видео

Август 2000 года – в смешанных единоборствах дебютный поединок провёл Фёдор Емельяненко. Тогда ММА для российского зрителя были настолько же понятным видом спорта, как сейчас условный бейсбол. Тем удивительнее, что Последний Император – не просто не первый россиянин, кто выступил в новой дисциплине. Ровно за четыре года до дебюта Фёдора по правилам смешанных боевых искусств впервые подралась россиянка Ирина Родина – в будущем титулованная самбистка и дзюдоистка.

Если сегодня многие спортсмены переходят в ММА после успешной карьеры в любительском спорте, то у Родиной получилось, скорее, наоборот. На момент первого поединка в смешанных единоборствах она уже вовсю выступала в дзюдо и самбо, но ещё не достигла выдающихся результатов. Лучшим её достижением была бронза чемпионата Европы, что тоже достойно, но спортсменка явно стремилась к большему.

В самбо россиянка выступала в категории свыше 80 килограммов, но в смешанных единоборствах в то время строгих делений на дивизионы не было, поэтому реальный вес Ирины перед поединками до сих пор неизвестен. На сайте Sherdog значится 103 кило при росте 160 сантиметров, а портал Olympedia оценивает параметры спортсменки как 108 кг и 178 см.

Летом 1996-го Ирина приняла участие в двухдневном турнире организации All Japan Women's Professional Wrestling. В дебютном поединке Родина встретилась с японкой Йоко Такахаси. Бой завершился на седьмой минуте, когда российская спортсменка вышла на рычаг локтя. Победа позволила Родиной попасть в финальную часть, которая прошла на следующий день.

Соперницей по полуфиналу оказалась американка Реджи Беннетт, девушка, которая в то время была популярной благодаря карьере рестлера. На неё Ирине понадобилось чуть больше времени, но исход поединка оказался тем же самым – Реджи постучала после армбара. В финале Родина сразилась с Юмико Хоттой, ещё одной представительницей рестлинга. На японку у Ирины ушло всего три минуты – и снова она победила армбаром. Соперницы наверняка знали, что россиянка так сильна в болевых приёмах, но из-за пропасти в классе ничего не могли поделать.

После победы в необычном женском турнире Родина оставила ММА и сконцентрировалась на самбо и дзюдо, а в 2000 году вернулась в смешанные единоборства ради одного поединка. На турнире промоушена ReMix она неожиданно уступила американке Эрин Тафхилл раздельным решением судей. После этого Ирина окончательно оставила ММА и сконцентрировалась на самбо и дзюдо. Она стала 11-кратной чемпионкой мира и трёхкратной чемпионкой Европы по самбо, восемь раз вставала на пьедестал европейских первенств по дзюдо, а также занимала седьмое место на Олимпийских играх в Сиднее.