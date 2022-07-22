Шведская легенда одним ударом уложил белорусского Уборщика. Хорошая разминка перед Джонсом

Вечером 23 июля в Лондоне, Англия, состоится уже второй в 2022 году британский турнир UFC Fight Night. В главном поединке ивента встретятся тяжеловесы Кёртис Блэйдс и Том Аспиналл, в мейн-карде Александр Густафссон вернётся поединком против Никиты Крылова.

Сегодня шведский полутяжеловес уже совсем не тот, что раньше. Густафссон идёт на серии из трёх досрочных поражений в UFC – от Фабрисио Вердума, Энтони Смита и Джона Джонса. Мучитель дерётся редко и наверняка скоро окончательно объявит о завершении карьеры. Но это не означает, что его путь в UFC прошёл незаметно.

Александр Густафссон Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Помимо легендарного первого поединка с Джонсом, на счету шведа уйма классных поединков, большинство из которых завершилось досрочно. В 2010 и 2011 годах Александр оформил четыре финиша кряду – последний бой в серии случился против белоруса Владимира Матюшенко. На момент схватки с Густафссоном Матюшенко было 40 лет – к такому почтенному возрасту он провёл в UFC 11 поединков и успел проиграть Джону Джонсу, с которым швед встретится через полтора года после схватки против Матюшенко.

Белорус носил прозвище Janitor или Уборщик, которое ему дал американский боец Дэйв Шульц после того, как Матюшенко победил членов сборной США по греко-римской борьбе на турнире в Сибири. Владимир одолел даже олимпийского чемпиона Кевина Джексона, хотя до этого американцы приняли его за уборщика матов – настолько бедно он был одет.

Удивить Густафссона у Матюшенко не получилось. В начале третьей минуты белорус пошёл в атаку, открылся и пропустил контрпанч. Джеб Густафссона попал Владимиру точно в подбородок – боец рухнул на канвас, а после нескольких добиваний рефери остановил поединок.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно на YouTube-канале UFC.

На турнире UFC в Лондоне Александр подерётся с другим русскоязычным бойцом, Никитой Крыловым. Швед считается андердогом перед боем, и очень велика вероятность, что в случае поражения он снимет перчатки и сложит их в центр октагона.