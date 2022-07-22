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UFC London: Блэйдс — Аспиналл, Никита Крылов — Александр Густафссон, победа Густафссона над Матюшенко, нокаут, видео

Шведская легенда одним ударом уложил белорусского Уборщика. Хорошая разминка перед Джонсом
Евгений Нарижный
Как Густафссон нокаутировал Матюшенко
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Жаль, что 40-летний Матюшенко не ушёл на пенсию своевременно.

Вечером 23 июля в Лондоне, Англия, состоится уже второй в 2022 году британский турнир UFC Fight Night. В главном поединке ивента встретятся тяжеловесы Кёртис Блэйдс и Том Аспиналл, в мейн-карде Александр Густафссон вернётся поединком против Никиты Крылова.

Сегодня шведский полутяжеловес уже совсем не тот, что раньше. Густафссон идёт на серии из трёх досрочных поражений в UFC – от Фабрисио Вердума, Энтони Смита и Джона Джонса. Мучитель дерётся редко и наверняка скоро окончательно объявит о завершении карьеры. Но это не означает, что его путь в UFC прошёл незаметно.

Александр Густафссон

Александр Густафссон

Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Помимо легендарного первого поединка с Джонсом, на счету шведа уйма классных поединков, большинство из которых завершилось досрочно. В 2010 и 2011 годах Александр оформил четыре финиша кряду – последний бой в серии случился против белоруса Владимира Матюшенко. На момент схватки с Густафссоном Матюшенко было 40 лет – к такому почтенному возрасту он провёл в UFC 11 поединков и успел проиграть Джону Джонсу, с которым швед встретится через полтора года после схватки против Матюшенко.

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Белорус носил прозвище Janitor или Уборщик, которое ему дал американский боец Дэйв Шульц после того, как Матюшенко победил членов сборной США по греко-римской борьбе на турнире в Сибири. Владимир одолел даже олимпийского чемпиона Кевина Джексона, хотя до этого американцы приняли его за уборщика матов – настолько бедно он был одет.

Удивить Густафссона у Матюшенко не получилось. В начале третьей минуты белорус пошёл в атаку, открылся и пропустил контрпанч. Джеб Густафссона попал Владимиру точно в подбородок – боец рухнул на канвас, а после нескольких добиваний рефери остановил поединок.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно на YouTube-канале UFC.

На турнире UFC в Лондоне Александр подерётся с другим русскоязычным бойцом, Никитой Крыловым. Швед считается андердогом перед боем, и очень велика вероятность, что в случае поражения он снимет перчатки и сложит их в центр октагона.

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Теги Бокс/ММА UFC Видео UFC •••

Заглавное фото: Josh Hedges/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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