Королева вернулась. Нуньес беспощадно молотила красавицу Пенью – но венесуэлка не сдалась

Самый ожидаемый женский бой года наконец-то состоялся. Реванша Джулианны Пеньи и Аманды Нуньес в наилегчайшем весе мы ждали целых семь месяцев. Напомним, что 11 декабря 2021 года Венесуэльская лисица устроила громкую сенсацию, расправившись с многолетней чемпионкой всего за полтора раунда. В первой пятиминутке Аманда тогда буквально «забивала» претендентку, но потом Пенья устроила спортивное чудо.

Ожидания перед реваншем были большими, хотя многие верили, что Нуньес спокойно и быстро вернёт себе пояс. Сама Аманда тоже утверждала, что находится «на другом уровне» по сравнению с соперницей. Разумеется, Пенья была иного мнения: её интервью напротив, поражали уровнем невероятной агрессии. Венесуэльская спортсменка обещала выдирать своей сопернице волосы и кусать её, чем смутила даже хладнокровного Дану Уайта.

Впрочем, всё должен был показать поединок. Который начался с очень осторожной работы в стойке – девушки практически не наносили ударов. Первые удачные действия сделала Нуньес, чемпионка провела неплохую серию. Постепенно соперницы «заряжались», но продолжали трепетно следить за собственной защитой. Количество ярких атак с обеих сторон были примерно равными, бой выглядел ярко и конкурентно.

На старте второго раунда Нуньес сумела повалить соперницу, но добивать не стала – риск был велик. Через минуту Пенья снова оказалась на канвасе, пропустив чудовищный удар с правой. И снова Венесуэльская лисица быстро встала, чтобы опять упрямо полезть вперёд. Несмотря на два падения, чемпионка не была потрясена и даже отвечала острыми контратаками. Впрочем, через минуту поймавшая кураж Аманда записала в актив третий нокдаун. А в конце раунда чуть не упала сама, нарвавшись на кулак Пеньи.

В третьем раунде Джулианна решила пойти в борьбу, но и там бразильянка сумела выйти в доминирующую позицию. Чемпионка «наловила» немало ударов локтями, ответив только попыткой болевого приёма. В том же ключе началась и следующая пятиминутка: Нуньес как-то даже слишком легко провела тейкдаун. Там Пенье снова доставалось – нельзя не отметить, насколько крепка челюсть у Венесуэльской лисицы. И снова чемпионка чуть не подловила Аманду на болевой приём.

Перед пятым раундом Джулианну мог спасти только нокаут, по очкам она железно проигрывала. Но интрига была Аманде не нужна – претендентка сразу провела тейкдаун, где спокойно разбивала оппонентку. Пенья продолжала биться, несмотря на несколько глубоких рассечений. Финишировать чемпионку так и не удалось, но все судьи единогласно отдали победу Нуньес! Королева вернула себе второй титул – теперь скинуть с трона её может только Валентина Шевченко.