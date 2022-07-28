«Ронда уйдёт в кино, забудьте её». Как главная лесбиянка UFC отправила на пенсию легенду

В ночь с 30 на 31 июля в Далласе, штат Техас, США, состоится турнир UFC 277, в главном событии которого Джулианна Пенья проведёт защиту титула в легчайшем весе против Аманды Нуньес. Бразильянка неожиданно проиграла сопернице из США в конце 2021 года удушающим приёмом – теперь она намерена взять реванш и вернуть титул.

Нуньес доминировала в легчайшем дивизионе с 2016 года. Летом она забрала пояс у Миши Тейт, которую «задушила» в первом раунде, а за день до Нового года встретилась с Рондой Роузи. К моменту боя с бразильянкой Ронда уже потеряла ореол непобедимости: годом ранее она проиграла Холли жёстким нокаутом. Аналитики настолько не верили в апсет, что потухшая Роузи всё равно была фаворитом перед схваткой с голодной Амандой.

Ронда Роузи и Аманда Нуньес Фото: Michael Reaves/Getty Images

Ко всем поединкам в UFC до недавнего времени Нуньес готовилась в зале American Top Team, где и познакомилась с нынешней супругой Ниной Ансарофф. Нина – единственный спарринг-партнёр Аманды, и успех в октагоне первая открытая лесбиянка в UFC связывает именно с Ансарофф. Вероятно, Нина здорово поработала с Амандой и перед боем с Роузи.

Не прошло и полминуты со старта поединка, как Львица донесла тяжёлый удар до головы Ронды. Американка прижалась к сетке и не знала, как уйти от напора соперницы, а Аманда продолжала бить. Когда Роузи попыталась пойти в атаку, Нуньес поймала её ещё несколькими контрпанчами. У Ронды подкосились ноги, и бразильянка принялась наносить удар за ударом. Когда Хёрб Дин понял, что недавняя чемпионка уже не в состоянии хоть как-то ответить, он остановил бой.

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«Это мой момент. Как я говорила, у неё было своё время, она много сделала для спорта. Спасибо тебе, Ронда Роузи. Но сейчас чемпион я, и им останусь. Люди, давайте остановим эту чушь про Ронду. Я чемпионка, Аманда Нуньес! Я готовилась к встрече с ней со своего первого боя с UFC. Знала, что это случится. И сегодня я всем доказала, что я лучшая в мире. Теперь она завершит карьеру и уйдёт в кино, у неё уже много денег. Теперь, ребята, забудьте о Ронде Роузи», – заявила Нуньес на пресс-конференции после турнира.

Позже Аманда извинилась за сказанные слова, объяснив их обидой на то, как в UFC продвигали поединок. Бразильянка пожаловалась, что ей не хватало внимания и уважения, так как все взгляды были направлены на Ронду. «Прежде я никогда не дралась злой. Это единственный бой, на который меня заставили выйти злой, расстроенной и раненой. Они задели меня, и после боя я не могла себя контролировать», – отметила Нуньес.

Ронда же больше не возвращалась в октагон, но и необходимости в этом не было. За бой с Нуньес она получила $ 3 млн – столько же заработал Конор Макгрегор за реванш против Нейта Диаза, в тот момент это был рекорд UFC. Роузи осознала, что больше не сможет на равных конкурировать с лучшими, и занялась более безопасной деятельностью: рестлингом и собственной фермой.