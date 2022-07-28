Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

UFC 277: Джулианна Пенья — Аманда Нуньес, как Нуньес победила Ронду Роузи, нокаут, видео

«Ронда уйдёт в кино, забудьте её». Как главная лесбиянка UFC отправила на пенсию легенду
Евгений Нарижный
Как Аманда Нуньес нокаутировала Ронду Роузи
Комментарии
Аманда Нуньес избила звёздную Роузи и поиздевалась над ней после боя на турнире UFC 207.

В ночь с 30 на 31 июля в Далласе, штат Техас, США, состоится турнир UFC 277, в главном событии которого Джулианна Пенья проведёт защиту титула в легчайшем весе против Аманды Нуньес. Бразильянка неожиданно проиграла сопернице из США в конце 2021 года удушающим приёмом – теперь она намерена взять реванш и вернуть титул.

Нуньес доминировала в легчайшем дивизионе с 2016 года. Летом она забрала пояс у Миши Тейт, которую «задушила» в первом раунде, а за день до Нового года встретилась с Рондой Роузи. К моменту боя с бразильянкой Ронда уже потеряла ореол непобедимости: годом ранее она проиграла Холли жёстким нокаутом. Аналитики настолько не верили в апсет, что потухшая Роузи всё равно была фаворитом перед схваткой с голодной Амандой.

Ронда Роузи и Аманда Нуньес

Ронда Роузи и Аманда Нуньес

Фото: Michael Reaves/Getty Images

Ко всем поединкам в UFC до недавнего времени Нуньес готовилась в зале American Top Team, где и познакомилась с нынешней супругой Ниной Ансарофф. Нина – единственный спарринг-партнёр Аманды, и успех в октагоне первая открытая лесбиянка в UFC связывает именно с Ансарофф. Вероятно, Нина здорово поработала с Амандой и перед боем с Роузи.

Аманда и Нина Нуньес — главная ЛГБТ-пара в UFC. Завели ребёнка, но хотят провести бой Аманда и Нина Нуньес — главная ЛГБТ-пара в UFC. Завели ребёнка, но хотят провести бой
«Я ничто. Всем на меня плевать». Официантка похоронила карьеру суперзвезды UFC. Видео «Я ничто. Всем на меня плевать». Официантка похоронила карьеру суперзвезды UFC. Видео
Джулианна Пенья заставила Аманду Нуньес сдаться! Вы можете себе такое представить? Джулианна Пенья заставила Аманду Нуньес сдаться! Вы можете себе такое представить?

Не прошло и полминуты со старта поединка, как Львица донесла тяжёлый удар до головы Ронды. Американка прижалась к сетке и не знала, как уйти от напора соперницы, а Аманда продолжала бить. Когда Роузи попыталась пойти в атаку, Нуньес поймала её ещё несколькими контрпанчами. У Ронды подкосились ноги, и бразильянка принялась наносить удар за ударом. Когда Хёрб Дин понял, что недавняя чемпионка уже не в состоянии хоть как-то ответить, он остановил бой.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно на YouTube-канале UFC.

«Это мой момент. Как я говорила, у неё было своё время, она много сделала для спорта. Спасибо тебе, Ронда Роузи. Но сейчас чемпион я, и им останусь. Люди, давайте остановим эту чушь про Ронду. Я чемпионка, Аманда Нуньес! Я готовилась к встрече с ней со своего первого боя с UFC. Знала, что это случится. И сегодня я всем доказала, что я лучшая в мире. Теперь она завершит карьеру и уйдёт в кино, у неё уже много денег. Теперь, ребята, забудьте о Ронде Роузи», – заявила Нуньес на пресс-конференции после турнира.

Позже Аманда извинилась за сказанные слова, объяснив их обидой на то, как в UFC продвигали поединок. Бразильянка пожаловалась, что ей не хватало внимания и уважения, так как все взгляды были направлены на Ронду. «Прежде я никогда не дралась злой. Это единственный бой, на который меня заставили выйти злой, расстроенной и раненой. Они задели меня, и после боя я не могла себя контролировать», – отметила Нуньес.

Ронда же больше не возвращалась в октагон, но и необходимости в этом не было. За бой с Нуньес она получила $ 3 млн – столько же заработал Конор Макгрегор за реванш против Нейта Диаза, в тот момент это был рекорд UFC. Роузи осознала, что больше не сможет на равных конкурировать с лучшими, и занялась более безопасной деятельностью: рестлингом и собственной фермой.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022