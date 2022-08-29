Коварная «американа». Боец так упирался, что ему оторвали от плеча руку. Видео

Все контактные виды спорта, включая смешанные единоборства, опасны. Порой даже судья не в силах вовремя вмешаться и спасти бойцов от серьёзных травм. Один из таких эпизодов случился в любительском промоушене Cage Titans, где встречались Кайл Павао и Уэйн Даунер. У них нет опыта выступлений даже на любительском уровне, то есть у них ни одного официального поединка. У Павао есть один бой по грэпплингу в том же Cage Titans.

И, несмотря на такой скромный бэкграунд, схватка получилась довольно зрелой. По крайней мере, со стороны Кайла Павао. Во втором раунде ему удалось совершить впечатляющее комбо из слэма и болевого приёма. Павао закинул Даунера к себе на плечи и эффектно бросил на канвас. Далее Кайл пытался зафиксировать Уэйна внизу. Но тот решил показать, как умеет выбираться из трудных положений.

Однако такая опрометчивость вышла боком. При выходе из партера Даунер не смог вытащить свою руку. И Павао поймал его на болевой приём под названием «американа». Если коротко, то при его выполнении выкручивают плечевой сустав. И если вовремя не похлопать и не вмешаться в поединок, тогда вывих сустава обеспечен. К сожалению, судья не успел спасти Даунера, и боец получил тяжёлую травму.

Павао не было дела до состояния оппонента, и он праздновал победу без особых переживаний. Он даже не подошёл к поверженному бойцу, чтобы спросить о его состоянии или чтобы извиниться за вывих. Однако Даунер сам должен был прочувствовать этот момент и похлопать в знак сдачи, потому что из таких положений трудно выбраться. Особенно если у тебя нет опыта. Во всяком случае, потому что цена здоровья высока. Как видите, даже в любительских ММА кипят нешуточные страсти.