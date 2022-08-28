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Сергей Харитонов попал в тяжёлую ситуацию, подробности, что произошло с Десантником

«Попал в очень тяжёлую ситуацию». Сергей Харитонов полетел на разборки в Майами
Денис Дорофеев
Сергей Харитонов полетел на разборки в Майами
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Очередная невесёлая история с Десантником в главной роли.

Сегодня Сергей Харитонов вышел в соцсети с таким видеообращением:

«Друзья, всем привет! Я нахожусь в городе Майами. Это один из моих любимых городов, здесь море, солнце круглый год, но я приехал сюда не отдыхать. Я приехал сюда вынужденно. Меня подставил один очень известный бывший спортсмен. Он уже возрастной, я его уважал, с ним были определённые дела, которые длились на протяжении четырёх лет. Он меня очень сильно подставил перед людьми, и мне пришлось вылететь сюда, чтобы закрывать здесь вопросы с людьми, перед которыми у меня были обязательства. Но об этом подробнее, когда я вернусь в Россию. Это будет через неделю. Ждите».

К посту прилагался текст:

«Попал в очень тяжёлую жизненную ситуацию. Но выйду из неё достойно. В отличие от человека, которого уважал. Четыре года…» — подписал российский тяжеловес видео в социальной сети.

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Мы не знаем, кто подставил Сергея, но это уже не первый случай, когда Харитонов вляпывается в историю. Оттого неудивительно, что именно Десантник фигурирует в роли потерпевшего. Несколько лет назад Адам Яндиев занял у Харитонова 2 миллиона рублей, а потом вместо возврата долга просто избил Сергея. Между прочим, потерпевший отозвал заявление из полиции. Или чего стоит история с выставочным боем против Майка Тайсона, которая должна была закончиться аккуратной ничьей.

И таких кейсов накопилось очень много за последние годы. Но хотелось бы напомнить, как Сергей пошёл драться к Амирану Сардарову на голых кулаках в рамках матчевой встречи России против США. Сначала он должен был сойтись с ирландцем Джеймсом Максуини. Однако Харитонов не уложился в лимит веса, превысив его на 12 кг. И ирландец отказался драться. На коротком уведомлении ему нашли Майка Кука, который, между прочим, бил бывшего соперника россиянина Хави Айялу.

Но в итоге в треугольный ринг вышел темнокожий американец неспортивного телосложения, который исполнил роль груши на две минуты. Остаётся удивляться, как на таком фоне Хабиб Нурмагомедов с Шамилем Завуровым умудрились поверить в Десантника и поставить его против опасного ударника Тайрона Спонга в начале этого года. Поразительно, но россиянин победил досрочно.

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И когда казалось, что после такого триумфа можно рваться обратно в Bellator или другие ММА-промоушены, Сергей спустился в «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Может быть, из-за таких американских горок Харитонов оказался в тяжёлом положении? К счастью, осталось ждать недолго ответа на вопрос: «Кто подставил Сергея на этот раз?». Всего лишь одну неделю, если ничего нового не приключится за это время.

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