Геннадий Головкин — Канело Альварес: эпичный третий бой лютых врагов! LIVE

В ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоится вечер бокса, в главном событии которого состоится бой Геннадий Головкин – Сауль Альварес. Головкин и Канело проведут третий поединок. Первый бой казахстанца и мексиканца закончился раздельной ничьей, а второй – спорной победой Альвареса решением большинства судей.

Сауль Альварес будет защищать от боксёра из Казахстана пояса WBA (Super), WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе. Помимо этого боя, в карде состоятся ещё три титульных поединка: Джесси Родригес (США) – Исмаэль Гонсалес (Мексика), Остин Уильямс (США) – Кирон Конуэй (Англия) и Диего Пачеко (США) – Энрике Колласо (Пуэрто-Рико). Кроме того, в карде выступит ещё один казахстанец – Али Ахмедов.

Всё про бой Альварес — Головкин! Подписывайся на новый телеграм-канал Чемп.FIGHTS.