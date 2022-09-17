Геннадий Головкин — Канело Альварес: эпичный третий бой лютых врагов! LIVE

В ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоится вечер бокса, в главном событии которого состоится бой Геннадий Головкин – Сауль Альварес. Головкин и Канело проведут третий поединок. Первый бой казахстанца и мексиканца закончился раздельной ничьей, а второй – спорной победой Альвареса решением большинства судей.
Сауль Альварес будет защищать от боксёра из Казахстана пояса WBA (Super), WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе. Помимо этого боя, в карде состоятся ещё три титульных поединка: Джесси Родригес (США) – Исмаэль Гонсалес (Мексика), Остин Уильямс (США) – Кирон Конуэй (Англия) и Диего Пачеко (США) – Энрике Колласо (Пуэрто-Рико). Кроме того, в карде выступит ещё один казахстанец – Али Ахмедов.
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Соперник Бивола верит, что Канело нокаутирует Головкина
Экс-чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Хильберто Рамирес выразил мнение, что его соотечественник Сауль Канело Альварес нокаутирует казахстанца Геннадия Головкина в предстоящем поединке.
«Мне нравится Головкин, но Канело должен победить. Он знает, что ему нужно выиграть этот бой. Это отличная возможность для него. Мне кажется, он нокаутирует GGG. Сауль возвращается в суперсредний вес, он очень силён в этой категории», — приводит слова Рамиреса BoxingScene.
Канело не получит реванш с Биволом, если проиграет Головкину
Об этом сообщил менеджер российского боксёра Вадим Корнилов. По его словам, если в бое Головкин – Альварес победит казахстанец, Бивол подерётся не с мексиканцем, а с кем-нибудь другим.
«Если Канело проиграет Головкину, то мы не дадим ему реванш. Я слышал, что он сказал, что не будет драться с Биволом, если тот проиграет Рамиресу. Если Канело проиграет Головкину, то мы не будем драться с Канело.
У нас нет никаких обязательств для реванша. Мы можем сделать так, чтобы он состоялся. У нас есть договорённость, что, если бой может состояться, мы его проведём. Мы всегда можем это сделать. Это дорогой бой. Но если Канело проиграет Головкину, то это уже не будет таким огромным боем, так что мы просто решим подраться с кем-то другим», — приводит слова Корнилова BoxingScene.
Головкин жёстко раскритиковал Канело из-за поведения мексиканца перед боем
Геннадий Головкин высказался о поведении мексиканца Сауля Альвареса перед третьим боем.
«Личное ли для меня это противостояние? Нет, для меня это очередной бой. Я уже завершил боксёрскую карьеру. Мы все знали, что этот бой будет, хоть и ждали очень долго. Но ничего персонального здесь абсолютно нет. Это уже просто бизнес, шоу.
Смешно ли мне слушать высказывания Канело перед боем? Если честно, смешно не то, что он говорит… В общем, смешно то, как он ведёт себя. Если ты представитель этого вида спорта, то уже веди себя более-менее достойно. На мой взгляд, человек не ведёт себя так, когда он уже действительно «большой». А все эти мелочи, вся эта грязь – просто неприятно. Если сказать по-мужски, то это недостойно. Всё, что он говорит, мол, нокаутирую, закончу с его карьерой, – он просто пытается набить себе экстрабонусы. Но мы же все понимаем, что это не столько смешно, сколько где-то подло», – сказал Головкин в интервью на YouTube-канале Sport Alemi.
Канело заявил, что хотел биться с Биволом, а не с Головкиным
Сауль Альварес рассказал, почему его следующий бой будет с Геннадием Головкиным, а не с Дмитрием Биволом.
«Я очень хотел провести реванш в сентябре. Но Эдди Хирн сказал, что у нас контракт на бой с Головкиным в сентябре и нам очень нужно провести этот бой. Вот почему мы здесь. И я доволен сложившейся ситуацией. Я действительно хотел бы подраться с Биволом, но в итоге мы с командой приняли решение провести бой с Головкиным. Посмотрим, что будет дальше. Биволу нужно победить, но я хочу этот реванш. Нужно посмотреть, что произойдёт в поединке Бивола с Рамиресом. Сейчас я на сто процентов сосредоточен на поединке с Геннадием Головкиным», — приводит слова Альвареса BoxingScene.
Хабиб поддержал Головкина перед боем с Канело
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи Геннадию Головкину в преддверии поединка с Саулем Альваресом.
«Удачи тебе, Гена. Сделай это для своих болельщиков», — написал Хабиб в своих социальных сетях.
Как прошло взвешивание перед боем Головкин — Канело?
По итогам церемонии взвешивания Альварес показал на весах 75,9 кг. Головкин по результатам церемонии оказался тяжелее — 76,1 кг.
А вот Алексей Тищенко не верит в Головкина
Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко дал менее оптимистичный прогноз касательно боя Головкин — Канело.
«Мне кажется, Альварес победит в этом бою. Пик Головкина уже прошёл, Альварес сейчас, наоборот, находится на ходу, в самом расцвете сил. У него больше шансов. Скорее всего, будет решение. Мне хотелось бы, чтобы закончилось решением. Лично знаю Головкина, хотелось бы, чтобы он выиграл, но думаю, что шансов на это немного. Буду переживать за него и поддерживать, но считаю, что победит Альварес», — сказал Тищенко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Трояновский не видит фаворита в поединке Головкина и Канело!
Экс-чемпион мира по боксу Эдуард Трояновский не смог выбрать наиболее вероятного победителя в бое Головкин – Альварес.
«Шансы? 50 на 50. Гена в последнее время мало проводил боёв. Опять же, как любят говорить специалисты из области бокса, Гена уже немолод. Но почему 50 на 50 – потому что Канело последний бой проиграл вчистую Биволу, и есть возможность, что он где-то не восстановится, где-то уверенность в себе потеряет. Возможно, Гена и победит. На поединке будут работать двое тех же судей, что обслуживали второй бой? Думаю, это никак не повлияет. Возможен ли нокаут? Я думаю, нет, бой закончится по очкам. У них были два поединка без каких-то нокдаунов и нокаутов, и третий так же пройдёт», — сказал Трояновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Кто будет судить бой Головкин – Канело?
Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) определилась с составом судей и рефери, которые обслужат третье противостояние Сауля и Головкина. Третий бой будут обслуживать двое из трёх судей, которые отработали на втором поединке — Дэйв Моретти и Стив Вайсфелд. Оба отдали тогда победу Альваресу со счётом 115-113. Третьим судьёй станет Дэвид Сатерленд, а рефери схватки назначили Расселла Мору-младшего.
Где смотреть?
Российские телеканалы не будут транслировать бой Головкин – Канело, но следить за ним вы сможете в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Время начала боя по Москве
Вечер бокса начнётся 18 сентября в 3:00 утра по московскому времени. Бой Канело и Головкина должен начаться ориентировочно в 6:00 мск.
Дата боя
Бой Головкин – Канело состоится уже утром 18 сентября. Здесь мы будем ждать поединок вместе с вами, а заодно расскажем самое важное и интересное о трилогии двух легендарных боксёров!
Полный кард вечера бокса
Полный кард вечера бокса 18 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада. Все участники турнира:
- Сауль Альварес – Геннадий Головкин – бой за пояса WBA (Super), WBC, IBF и WBO во втором среднем весе;
- Джесси Родригес – Исраэль Гонсалес – бой за пояс WBC во втором наилегчайшем весе;
- Остин Уильямс – Кирон Конуэй – бой за пояс WBA (International) в среднем весе;
- Диего Пачеко – Энрике Колласо – бой за пояс WBC (USNBC Silver) во втором среднем весе;
- Марк Кастро – Кевин Мендоса – бой в лёгком весе;
- Али Ахмедов – Габриэль Росадо – бой во втором среднем весе;
- Фернандо Молина – Аарон Апонте – бой в первом полусреднем весе;
- Энтони Эррера – Делвин Маккинли – бой в легчайшем весе.
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