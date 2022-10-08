Это Илич или Колян из «Реальных пацанов»? Мага победил безвольного серба!

Мы как-то незаметно привыкли к тому, что звёзды смешанных единоборств активно пробуют свои силы в боксе. Вот и Магомед Исмаилов сегодня проводил уже второй свой боксёрский поединок. В дебютном бою Лысый хищник неожиданно легко победил опытного нигерийского боксёра Оланреваджу Дурододу. Проигравший потом жаловался на внезапное изменение размера перчаток и лукавство со стороны организаторов, но факт остался фактом: Исмаилов взял верх над бывшей звездой бокса.

В качестве второго соперника в ринге Мага выбрал Александра Илича. Ещё несколько месяцев серба в России не знал никто, но тут Джокер взял и расправился со звёздным Александром Шлеменко — всего за 21 секунду! Тем самым Илич оседал войну хайпа, чем немедленно воспользовался Исмаилов, бросивший сербу вызов сразу после поражения Шторма. Долго договариваться сторонам не пришлось: бойцы решились сойтись по правилам бокса в рамках Pravda Old School Boxing. Главная фишка промоушена — классические тяжёлые перчатки, набитые конским волосом.

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Мага начал бой весьма агрессивно: постоянно резал дистанцию и выбрасывал силовые серии. Илич достаточно спокойно отступал, стараясь удерживать соперника на безопасном расстоянии с помощью габаритов. Иногда серб переходил в атаку, но весьма осторожно. Во втором раунде Исмаилов вновь смело «газовал», пусть и не мог донести прицельного попадания. Джокер же грамотно защищался, порой не стесняясь откровенно убегать. Но в концовке Лысый хищник всё же неплохо потряс оппонента.

В следующей трёхминутке Мага опять захватил центр ринга. Он всё бил и бил Илича, причём часть ударов попадала в цель. А вот серб никак не мог найти ключ к технике россиянина — успешных действий у него практически не было. В четвёртом раунде Исмаилов немного сбавил темп: видимо, начала сказываться усталость. Поединок стал более равным, неплохие удары удавались обоим боксёрам. Но больше агрессии всё равно демонстрировал Исмаилов.

Илич не мог не понимать, что проигрывает бой по очкам. Однако оставался удивительно пассивным, никак не используя преимущество в росте и длине рук. Даже уставший Мага контролировал ход встречи, хотя и пропускал чуть чаще. В шестом раунде Лысый хищник продолжал избивать соперника до финального гонга. Как итог — уверенная победа Исмаилова судейским решением! Второй успех Маги в боксе, а вот Илич разочаровал — выглядел словно Колян из сериала «Реальные пацаны», где как раз снимался Исмаилов. Отвратительный бой Джокера.