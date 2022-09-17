Минеев рубанул бодибилдера летящим коленом. А после боя высмеял его соотечественников

Вечером 16 сентября в Элисте прошёл международный турнир по кикбоксингу «Кубок Лотоса», который возглавил поединок между Владимиром Минеевым и этническим боснийцем Эрко Джуном, представляющим Бельгию. Однако на бумаге это тотальный мисматч, так как между ними межклассовая пропасть. Несмотря на то что Минеев не дрался по правилам кикбоксинга восемь лет, у него богатый бэкграунд в виде побед на чемпионате мира среди профессионалов.

А у Джуна ни одного боя по кикбоксингу. Вообще, он прежде всего известен как бодибилдер, а затем как боец ММА. На его счету семь схваток, в которых одержано пять побед и допущено два поражения. Один из проигрышей был от известного стронгмена Мариуша Пудзяновского. Глядя на такие различные данные, трудно вообразить, за счёт чего Джун собирался одолеть россиянина.

Однако бой начался в неспешной разведке. Но вскоре тактическая выучка дала о себе знать, и Минеев успешно обстреливал Джуна с дальней дистанции, пока тот исполнял непонятные прыжки на месте. Во второй трёхминутке бой принял более открытый характер. И в конце первой минуты Минеев отправил Эрко в нокдаун левым хуком, от которого у бельгийца открылось рассечение на щеке. Затем Волжанин выбрасывал фронт-кики в туловище соперника. А Джун развлекал публику вертушками, которые сотрясали воздух.

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В третьем раунде Джун продолжал гонял Владимира вдоль канатов. Однако спустя время Минеев смог остудить пыл бельгийца и потрясти его. Но россиянину хватило выдержки, чтобы не добивать его. Судья тут же отсчитал потрясённого бойца. Хотя это был отсроченный конец, так как следом Волжанин уложил гостя из Бельгии летящим коленом. Эрко встал, но судья принял логичное решение закончить поединок за 14 секунд до гонга.

После боя Владимир поблагодарил Джуна за то, что тот не испугался приехать в Россию в нынешнее время и подарил ему вымпел и тельняшку ВДВ. И в своей речи он отметил мужество Джуна:



«Хотел бы подарить Эрко эту тельняшку десантника, которая для меня является символом мужества. Он приехал сюда в такое непростое время и дал мне бой, и это для меня очень многое значит. Его сердце больше, чем все сердца сборной Боснии по футболу», – сказал Минеев.