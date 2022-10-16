Оливейра уже круче Хабиба. Для этого даже не нужно бить Махачева

Поклонники смешанных единоборств считают дни до UFC 280 — главного турнира осени, где в главном бою встретятся Чарльз Оливейра и Ислам Махачев. На кону — чемпионский пояс в лёгком весе, который бразилец никому не отдаёт уже полтора года. Впрочем, формально Чарльз сейчас не имеет титула: из-за перевеса в 200 граммов перед боем с Джастином Гэтжи он потерял пояс. Однако все по привычке называют Чарльза чемпионом. Да и звание великого бойца у Оливейры уже никто не отнимет. Но круче ли он Хабиба?

«Король Хабиб находится на вершине пищевой цепочки. Но лучший ли он? Или Чарльз Оливейра является величайшим легковесом всех времён? Если Ислам Махачев побьёт Чарльза Оливейру, тогда этот разговор не будет иметь смысла.

Кто величайший легковес? Я считаю, что если Чарльз победит Ислама на грядущих выходных, то завоюет это звание. И я действительно верю, что он превзойдёт Хабиба, потому что перебьёт всех претендентов. Вы не можете отрицать цифры и историю, которую творит Оливейра», – заявил бывший чемпион UFC Майкл Биспинг на своём YouTube-канале.

С такой точкой зрения хочется согласиться, за исключением того, что Оливейре непременно нужно побить Махачева, чтобы обойти Хабиба. Как кажется, бразилец по совокупности достижений уже обошёл легендарного Орла. Да, у Чарльза есть поражения — и немало. Он проигрывал целых восемь раз! Причём по-разному: улетая в нокауты, сдаваясь во время приёмов и получая травмы. Кстати, на счету Оливейры нет и великого противостояния с Конором Макгрегором. Зато есть неудачная сгонка веса.

Но неудачные весогонки были и у Хабиба. А вот фантастических 30 боёв в UFC у россиянина нет. За всю карьеру Орёл дрался меньше, чем выступал бразилец только в лучшем промоушене мира. Немудрено, что Оливейра успел встретиться абсолютно со всеми топовыми соперниками, победив большинство из них. Да, Чарльз немало спотыкался, но путь бразильца выглядит значительно сложнее и ярче. И его даже не портит отсутствие «нолика» в рекорде. Да и так ли важен это нолик? Кроме как для фанатов Хабиба, разумеется.

За свои 12 поединков в UFC Нурмагомедов добился невероятных успехов, тут невозможно спорить. Но пройденная Орлом дистанция слишком мала, из-за чего и ноль в рекорде выглядит не столь восхитительно. Он так и не встретился с Тони Фергюсоном, не дождался схватки с Оливейрой и никогда не пробовал сменить весовую категорию. Да и зрелищности Хабибу всегда чуть-чуть недоставало. Просто сравните, как ярко защищает пояс Чарльз и как эффективно, но скучновато решал ту же задачу Орёл.

С другой стороны, сравнение величия всегда будет «вкусовщиной». Поклонники Хабиба и Оливейры могут спорить годами, но им никогда не удастся прийти к единой точке зрения. Вопрос лишь в том, какие факторы величия считать основными, а какие отодвигать на второй план. Давайте просто радоваться, что раньше нам удавалось видеть выступления Хабиба, а теперь мы смотрим на Оливейру. Эти парни оставили невероятный след в истории спорта, а чей вклад больше — на самом деле не так уж и важно.