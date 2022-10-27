Экс-менеджер Хабиба незаконно легализовал 100 тысяч мигрантов? Депутат арестован ФСБ

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали Виктора Данишевского — муниципального депутата от Санкт-Петербурга. Его подозревают в организации преступного сообщества, которое незаконно легализовало более 100 тысяч мигрантов! По информации правоохранительных органов, Данишевский вместе с товарищами зарабатывал на криминальном бизнесе более полутора миллиардов рублей в год. Сейчас идут повальные обыски и многочисленные следственные действия. А как это связано с ММА?
Для начала, Данишевский — президент федерации ММА в Ленинградской области. А всего несколько лет назад функционер был весьма влиятельным лицом в профессиональных смешанных единоборствах. Тогда Данишевский был главой серьёзного клуба Fight Spirit, отношение к которому имели многие звёзды спорта. Например, Виктор оказывал материальную поддержку таким бойцам как Вячеслав Василевский, Али Багов и Михаил Малютин, а с 2013 по 2015 год в его команду входили даже Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев!
Впрочем, в последние годы Данишевский далеко отошёл от профессионального ММА. По мнению следствия, незаконный бизнес приносил интересовал депутата куда больше, нежели спортивные мероприятия. Оно и немудрено, если информация о заработанных миллиардах является правдивой. Однако торопиться с обвинениями не стоит: никого нельзя называть виновным, пока этого не было доказано в суде. Судя по масштабной работе полиции, окончательного вердикта мы будем ждать ещё очень долго.
Ну а пока мы отметим достаточно грустную тенденцию: влиятельные функционеры из мира ММА всё чаще оказываются на скамье подсудимых. Руслан Сулейманов, Дмитрий Мазуров, Зиявудин Магомедов — когда-то эти люди всячески содействовали расцвету смешанных единоборств своими деньгами. А теперь они томятся за решёткой будучи либо осужденными, либо ожидая приговора суда. Будем надеяться, что ситуация изменится. Иначе в наши ММА вообще перестанут вкладывать деньги.
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