Легенда UFC сморозил глупость. Теперь из-за откровенности может потерять миллионы

Нельзя сказать, что блогер-боксёр Джейк Пол имеет невероятную популярность за пределами США. Но стоит признать, что этот парень привлекает к себе всё большее внимание любителей бокса. Начав с фактически нулевого уровня в зрелом возрасте, сейчас Пол добрался до того, что нокаутировал нескольких звёзд ММА, пусть и в боксёрском ринге. Теперь Джейка ждёт самое большое испытание в жизни — поединок с легендарным Андерсоном Силвой по прозвищу Паук. Если бой не сорвётся, на что есть причины.

Проблема в том, что буквально за сутки до боя Атлетическая комиссия Аризоны решает вопрос о возможном недопуске Силвы! 47-летний спортсмен сам создал себе проблемы, причём абсолютно на ровном месте. Паука подвёли длинный язык и полное отсутствие осторожности. Рассказывая в интервью про тренировочный лагерь, Андерсон захотел похвастаться суровостью подготовки и признался, что дважды оказался в нокауте во время спарринга. Вот комиссия и заинтересовалась: ведь возрастного спортсмена, который недавно оказывался в нокауте, нельзя допускать до боя.

«Я максимально усердно тренируюсь, чтобы одержать победу. Работаю с хорошими, высококлассными боксёрами. Мне помогают пять человек. В последнем спарринге мой оппонент дважды нокаутировал меня. Когда тренировка закончилась, я сказал тренеру: «Позволь мне спросить, почему меня два раза нокаутировали?». Он ответил: «Ты должен готовиться к войне, вот ты и готовишься к войне», — на голубом глазу рассказал Паук MMA Weekly.

После того как эти слова стали достоянием общественности, Андерсон начал торопливо оправдываться. Оно и неудивительно, ведь запахло потерей миллионного гонорара за поединок с блогером: «Хотел бы прояснить две важных вещи. Во-первых, меня никогда не нокаутировали во время спаррингов. Во время интервью я просто оговорился. И тем более этого не могло случиться недавно, потому что я давал то злосчастное интервью больше месяца назад. На самом деле, мой тренировочный лагерь был абсолютно великолепным. Я в хорошей форме и готов драться на максимуме».

Посмотрим, какое решение теперь примет Атлетическая комиссия Аризоны. С одной стороны, никаких доказательств нокаутов в спарринге нет, кроме неосторожных слов, от которых Силва торопливо открестился. С другой стороны, спортивные функционеры могут банально испугаться ответственности, выставляя на бой против молодого и крепкого блогера ветерана, здоровье которого, возможно, подорвано недавними нокаутами. Посмотрим, какой вердикт в итоге будет вынесен. Не хочется, чтобы такой бой сорвался.