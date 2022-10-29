Величайший боец в истории. Рекордсмен UFC опустился до драки с блогером

В ночь с 29 на 30 октября по московскому времени состоится боксёрский поединок между популярным блогером Джейком Полом и легендой смешанных единоборств Андерсоном Силвой. Они зарубятся в городе Глендейл, штат Аризона, США. Фаворитом считается более молодой Пол, который выиграл все пять предыдущих боёв. Но теперь на его пути встал грозный Паук, навсегда вписавший своё имя в историю UFC.

Силва далеко не новичок в мире бокса. Он провёл четыре поединка, в трёх из которых одержал победу. А единственное поражение случилось в далёком 1998 году. Зато в 2021-м Андерсон смог одолеть экс-чемпиона мира в среднем весе Хулио Сезара Чавеса-младшего. Также Паук нокаутировал в первом раунде Тито Ортиса. Нет никаких сомнений в том, что 47-летний бразильский боец всё так же опасен.

Андерсон Силва Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Силва является одним из самых легендарных бойцов в истории UFC. Правда, последние годы складывались для него крайне непросто. Начиная с 2013 года в жизни Паука началась «чёрная полоса». Он дважды подряд проиграл Крису Вайдману. Особенно обидным получился реванш. Силва сломал ногу и не смог остаться в октагоне. А сразу после восстановления состоялся «фантомный» поединок с Ником Диазом. Результат был аннулирован после положительного теста Силвы на дростанолон и андростерон и положительного теста Диаза на наркотики.

Силва вернулся в UFC и получал очень статусные поединки. Но поражения от Майкла Биспинга и Даниэля Кормье заметно поумерили его пыл. Победа над Дереком Брансоном вновь позволила поверить в собственные силы… Но дальше пошли одни поражения. Против Исраэля Адесаньи Паук продержался весь поединок, но уступил единогласным решением судей. А Джаред Каннонье и Юрайя Холл били Силву нокаутами.

Легендарность Силвы от этого не становится меньше. Ему принадлежит рекорд, который претендует на бессмертие. Бразилец удерживал чемпионский пояс UFC в среднем весе рекордные 2457 дней — с 14 октября 2006 года по 6 июля 2013 года. Сейчас даже сложно представить себе такую тотальную доминацию. При этом Паук не отсиживался в сторонке, в этом его сложно упрекнуть. За это время Андерсон 10 раз выходил на защиту титула и неизменно побеждал. Легендарность Силвы признают все, а президент UFC Дана Уайт даже заявил, что считает его величайшим бойцом за всю историю единоборств в целом.

Андерсон Силва Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Нестареющий Силва снова попытается вписать своё имя в историю. В 47 лет он решился на боксёрский поединок с более молодым соперником, который пока непобедим. И если Паук одержит победу, он вновь докажет всем – у его легендарности нет возраста!