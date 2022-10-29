Сначала с братьями сразись. Хасбик ответил на вызов бойца Brave неприличным жестом

28 октября в Бахрейне прошёл турнир Brave CF, куда почётным гостем приехал сам Хасбик. Об этом стало известно в начале этой недели. Блогер сидел на первом ряду в сопровождении бойца UFC Мухаммада Мокаева и Рустама Хабилова. И казалось, что всё пройдёт в обыденном ключе без провокаций. Но один из бойцов всё же решил хайпануть на блогере.

Это сделал ливанский боец Ахмед Лаббан, отличившийся победой над Карлом Бутом. Сразу после объявления вердикта Лаббан схватил микрофон и обратился в зал с желанием провести второй бой сразу же после первого. И выбор пал на самого известного гостя — Хасбика.

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«Я счастлив, что на турнире присутствует Хасбулла. Вызываю его прямо сейчас, чтобы увидеть, готов ли он подраться со мной. Не уверен, готов ли я, но позволь мне попытаться и провести два поединка за вечер. Выходи, Хасбулла!» — заявил Лаббан.

Однако Хасбик не растерялся в окружении Мокаева и Хабилова и сначала предложил ливанцу самому спуститься в зрительный зал. А затем и вовсе показал Ахмеду неприличный жест с согнутой в локте рукой в стиле Романа Широкова. Тогда игрока «Зенита» удалили с поля за такой приём. Но Хасбулле ничего не грозило, так как ливанский боец не успел ничего сделать, даже выйти из октагона. Да и Ахмеду всё равно пришлось бы иметь дело с его защитниками. Зацепиться за поезд хайпа ливанцу толком не удалось, потому что его сразу же отшили.