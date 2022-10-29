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Хасбик блогер, Хасбулла Магомедов, прилетел на вертолёте в Бахрейн на турнир Brave, видео

Опасный момент с Хасбиком. Звезду UFC в Бахрейне едва не сдуло вертолётом
Сергей Сорокин
Хасбик блогер, Хасбулла Магомедов
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Маленького блогера в Бахрейн на турнир Brave CF 65 пригласил сам принц Шейх Халид.

28 октября в Бахрейне состоялся турнир Brave CF 65. Всех бойцов затмил российский блогер Хасбик. Он прибыл в качестве VIP-гостя по личному приглашению принца Шейха Халида. И с первых же минут своего пребывания в стране Хасбулла начал устраивать настоящее шоу.

Хасбик попал в Бахрейн на личном вертолёте с надписью «Police», который приземлился в центре огромного футбольного поля. Интернет-звезда эффектно появился в кадре. Но стоило пилоту вновь запустить лопасти, как маленький блогер был вынужден ретироваться. Его чуть не сбило с ног волной воздуха.

По социальным сетям Хасбика и организации Brave было заметно, что он просто великолепно проводит время в Бахрейне. Хасбулла обосновался в шикарном отеле, где ему приготовили королевскую кровать. А ещё блогер успел поучаствовать в рекламе нового внедорожника. Любовь Хасбика к машинам нашла своё подтверждение и прямо перед самым стартом турнира. Он прибыл к арене на шикарном «Макларене», чем сразу вызвал интерес собравшейся публики.

На самом турнире Хасбик изначально выступал в качестве зрителя. Он расположился в зале и в окружении своих друзей смотрел бои, ярко реагируя на происходящие события. Но по ходу вечера всё внимание собравшейся публики снова было обращено на россиянина.

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Ливанский боец Ахмед Лаббан одержал победу над Карлом Бутом, а затем схватил микрофон и начал обращаться в зал. Он заявил, что готов провести второй поединок прямо сейчас. А в качестве соперника Лаббан выбрал малыша Хасбика, которого звал выйти в октагон. Но дерзкий блогер сначала предложил бойцу самому спуститься в зрительный зал, а затем и вовсе показал Ахмеду неприличный жест. После этого Хасбулла продолжил заигрывать с публикой. Было видно, что он получает невероятное удовольствие от всего происходящего.

Трансляции Brave CF доступны эксклюзивно в Okko.

Хасбик совсем недавно подписал контракт с UFC, а теперь устроил настоящее шоу на Brave. Теперь организаторы будут приглашать молодую звезду с ещё большим удовольствием. А судя по постоянным попыткам спровоцировать Хасбуллу, возможно, совсем скоро мы увидим его в октагоне!

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