Опасный момент с Хасбиком. Звезду UFC в Бахрейне едва не сдуло вертолётом

28 октября в Бахрейне состоялся турнир Brave CF 65. Всех бойцов затмил российский блогер Хасбик. Он прибыл в качестве VIP-гостя по личному приглашению принца Шейха Халида. И с первых же минут своего пребывания в стране Хасбулла начал устраивать настоящее шоу.

Хасбик попал в Бахрейн на личном вертолёте с надписью «Police», который приземлился в центре огромного футбольного поля. Интернет-звезда эффектно появился в кадре. Но стоило пилоту вновь запустить лопасти, как маленький блогер был вынужден ретироваться. Его чуть не сбило с ног волной воздуха.

По социальным сетям Хасбика и организации Brave было заметно, что он просто великолепно проводит время в Бахрейне. Хасбулла обосновался в шикарном отеле, где ему приготовили королевскую кровать. А ещё блогер успел поучаствовать в рекламе нового внедорожника. Любовь Хасбика к машинам нашла своё подтверждение и прямо перед самым стартом турнира. Он прибыл к арене на шикарном «Макларене», чем сразу вызвал интерес собравшейся публики.

На самом турнире Хасбик изначально выступал в качестве зрителя. Он расположился в зале и в окружении своих друзей смотрел бои, ярко реагируя на происходящие события. Но по ходу вечера всё внимание собравшейся публики снова было обращено на россиянина.

Ливанский боец Ахмед Лаббан одержал победу над Карлом Бутом, а затем схватил микрофон и начал обращаться в зал. Он заявил, что готов провести второй поединок прямо сейчас. А в качестве соперника Лаббан выбрал малыша Хасбика, которого звал выйти в октагон. Но дерзкий блогер сначала предложил бойцу самому спуститься в зрительный зал, а затем и вовсе показал Ахмеду неприличный жест. После этого Хасбулла продолжил заигрывать с публикой. Было видно, что он получает невероятное удовольствие от всего происходящего.

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Хасбик совсем недавно подписал контракт с UFC, а теперь устроил настоящее шоу на Brave. Теперь организаторы будут приглашать молодую звезду с ещё большим удовольствием. А судя по постоянным попыткам спровоцировать Хасбуллу, возможно, совсем скоро мы увидим его в октагоне!