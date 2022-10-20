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Хасбик в углу Ислама Махачева, Хасбула Магомедов получил контракт в UFC, конфликт с Конором, Абдурозик

Хасбик готовится к Конору, а Абдурозик — к Евровидению? Пути «легенд» разошлись
Александр Фролов
Хасбик в углу Ислама Махачева
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Кажется, дагестанский малыш обошёл таджикского. По уровню популярности точно.

Уже скоро состоится UFC 280, местом действия которого выбран Абу-Даби. Именно в этом красивом городе около полутора лет назад подрались два маленьких человека — блогер Хасбик и певец Абдурозик. Парни, страдающие редким недугом, давно конфликтовали между собой: столкнувшись в подтрибунном помещении, они сразу набросились друг на друга. Драчунов растащили товарищи, но видео потасовки стало вирусным. Заинтересовался даже Дана Уайт, пообещавший, что постарается устроить бой Хасбика и Абдурозика.

Однако пока всё выглядит так, будто этот поединок никогда не состоится. Хасбулла Магомедов действительно пошёл по пути сотрудничества c UFC: недавно дагестанец подписал с главным промоушеном мира пятилетний контракт. Персонажа Хасбуллы обещают добавить в симулятор UFC, а фирменный магазин промоушена готовит продукцию с изображениями дагестанского блогера. Магомедов будет одним из главных гостей на UFC 280 и входит в команду Ислама Махачева. А вот что по Абдурозику?

Увы, талантливый певец из Таджикистана сейчас не заинтересован в том, чтобы перебраться на спортивную стезю. Маленький парень с уникальным голосом неутомимо строит музыкальную карьеру: его клипы собирают миллионы просмотров, а сам он мечтает попасть на Евровидение. Количество подписчиков Абдурозика в социальных сетях растёт — он входит в число самых популярных певцов Таджикистана. Неудивительно, учитывая редкое обаяние и мелодичный голос паренька.

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У Хасбуллы тоже хватает дел. В одном из интервью дагестанец заявил, что его контракт с UFC не предусматривает боёв, но и без них работы много. Хасбик строит свою медиаимперию и устраивает публичные конфликты с Пауло Костой и Конором Макгрегором, сейчас ему точно не до Абдурозика. Скорее Магомедов подерётся с ирландцем, нежели с таджикским певцом — тогда получится собрать намного больше хайпа. А привлекать огромное внимание Хасбик умеет блистательно, несмотря на свой малый рост.

Пожалуй, оно и к лучшему, что Хасбик и Абдурозик никогда не встретятся в октагоне. Не стоит делать из маленьких парней с серьёзным заболеванием профессиональных бойцов — они к этому не приспособлены. Пусть Хасбулла продолжает бить по лицу звёзд спорта и шоу-бизнеса, раз это им так нравится. А не менее харизматичному Абдурозику давайте оставим его песни — поёт он действительно замечательно. А в октагоне пусть сражаются более подготовленные ребята. Им за это хорошо платят.

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