22 тонны на $ 1 млрд! Экс-боксёр обвиняется в торговле наркотиками

30 октября при вылете в Цюрих в аэропорту города Майами был арестован бывший боксёр Горан Гогич. Ему предъявляется обвинение в незаконном обороте кокаина весом 22 тонны на сумму свыше $ 1 млрд. Именно Гогич осуществлял надзор за логистикой поставок наркотиков на борту грузовых судов, следующих из Южной Америки в Европу и проходящих через порты в США, о чём сообщается в судебных документах.

Корабли грузили кокаином по ночам рядом с портами, где они располагались. Согласно пресс-релизу, члены экипажа корабля поднимали грузы с катеров и прятали их в специальных транспортных контейнерах. А Горан присутствовал при загрузке каждой партии. Прокуратура утверждает, что Гогич контролировал все группы поставки: экипаж на борту коммерческих грузовых судов, наркоторговцев из Колумбии, работников скоростного катера, загружавших наркотики на корабли, и докеров в Европе, которые получали и выгружали поставки.

Американские власти смогли перехватить три партии в портах Филадельфии, Нью-Йорка и Нью-Джерси в 2019 году. Самый крупный груз, который был перехвачен в порту Филадельфии 19 июня 2019 года, содержал около 18 тонн кокаина и стоил более $ 1 млрд, что делает его одним из крупнейших перехватов наркотиков в истории США. Помимо самого Гогича, несколько членов экипажа судна были арестованы и привлечены к уголовной ответственности. Кроме того, власти также изъяли кокаин, связанный со схемой Гогича, в портах Перу, Панамы, Нидерландов и других стран.

Горан Гогич в нокдауне Фото: Friedemann Vogel/Bongarts/Getty Images

«Этот арест стал неожиданностью для Гогича», — заявил во вторник USA Today его адвокат Лоуренс Хашиш. Хашиш сказал, что пока не может комментировать обстоятельства дела, но отметил, что его клиент настаивает на своей невиновности.

Гогич обвиняется по одному пункту в сговоре с целью нарушения Закона о борьбе с наркотиками на море и по трём пунктам в нарушении одного и того же закона. По данным министерства юстиции, ему грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Сейчас бывший боксёр находится под стражей. Слушание по делу назначено на 7 ноября.

На профессиональном ринге Горан провёл 27 боёв, в которых одержал 21 победу, потерпел 4 поражения и две схватки свёл вничью. Всю карьеру черногорский тяжеловес провёл в Германии. Однако он не смог добиться серьёзных высот, не завоевав ни одного пояса. В 2012 году Гогич закончил свою спортивную карьеру. И вскоре соскользнул с правильного пути.