Нокаутёр из UFC был безнадёжным наркоманом. Пережил клиническую смерть и дрался с полицией

В ночь с 6 на 7 августа в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоялся турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Тиаго Сантос проиграл Джамалу Хиллу техническим нокаутом. Главный кард открывали американцы Терренс Маккинни и Эрик Гонсалес. Маккинни по прозвищу Ти-Рекс – яркий проспект, на которого возлагаются большие надежды в UFC.

Парень – молниеносный нокаутёр. Все 13 побед он закончил досрочно и только один раз не уложился во временные рамки первого раунда. В UFC Маккинни выступил трижды и провёл в октагоне меньше одного раунда (4:35). В доказательство того, что Терренс – не проходной боец, в дебюте он вырубил крепкого Мэтта Фреволу за семь секунд, выйдя на коротком уведомлении и установив рекорд лёгкого веса UFC по скорости нокаута.

Терренс Маккинни и Мэтт Фревол Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Но спортивная карьера Ти-Рекса была такой крутой далеко не всегда. Маккинни начинал в борьбе и стремился к попаданию на Олимпиаду. При этом американец совмещал спорт с алкоголем и наркотиками и безнадёжно погряз в зависимостях. Одной из летних ночей 2015 года пагубные пристрастия утянули его на самое дно. В Спокане, штат Вашингтон, Терренс и его приятели употребляли не только алкоголь, но и более серьёзные вещества. Такая смесь привела к настоящему кошмару: он до сих пор точно не помнит, что произошло той ночью.

«Я пил, принимал вещества, а затем споткнулся, и демоны появились из ниоткуда. Я пытался молиться, но говорил на совершенно незнакомом языке. Поэтому я молился про себя, а затем встал и сказал: «Я не боюсь вас». После этого я пытался уйти, но тело полностью отключилось. Я наблюдал за тем, как падаю в окно дома. Я ничего не мог сделать, тело не двигалось, я упал головой в окно дома и не мог это изменить», – вспоминал он.

Когда Маккинни пришел в себя, он валялся под забором окружённый полицейскими, которые пытались остановить кровотечение. «Мы должны найти для вас врача. Никто не хочет причинять вам боль», – прозвучал голос на видео с нательной камеры. Маккинни стал драться с офицерами – бойца не без труда обезвредили и сковали наручниками. «Я ранил четырёх полицейских и думал, что все кончено. Думал, получу четыре или пять лет тюрьмы», – рассказывал Терренс, однако в итоге его наказали только 240 часами общественных работ.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно на YouTube-канале UFC.

После того, как бойца загрузили в машину скорой помощи, его повезли в больницу. В тот момент сердце МакКинни перестало биться. В пути Терренс пережил клиническую смерть дважды, но каждый раз его возвращали с того света. Парня удалось спасти, а возле больничной койки стояли только его мать и лучший друг. Все те приятели, с кем он употреблял в ту ночь, вызвали полицию и сбежали.

«Я был очень разочарован в себе. Видел лицо моей мамы в слезах. Она могла потерять меня навсегда, а я её первенец. Это сильно изменило моё поведение. Видеть, как члены моей семьи плачут и грустят. Просто увидев это, я вдохновился на изменения. Я пытался быть рядом с ними каждый день, и я всё ещё чувствую, что они обижены. Это подталкивает меня быть тем, кем я являюсь сегодня», – признавался боец.

Спустя четыре года Терренс Маккинни проиграл нокаутом в претендентской серии Даны Уайта, а ещё через пару лет всё же ворвался в UFC с супербыстрым нокаутом. Несмотря на обидное мартовское поражение от Дрю Добера, Ти-Рекс всё ещё приковывает внимание и остаётся одним из самых опасных проспектов лёгкого дивизиона – это он доказал, задушив Эрика Гонсалеса за две минуты и 17 секунд.

Терренс сильно изменился. Он извинился перед полицейскими, с которыми вступил в драку той ночью, и помог им, став лидером молодёжной полиции. Чтобы вложить все силы в программу, Маккинни посмотрел то ночное видео и взял его собой во время посещения школы.

«Это тяжело видеть, но, в конце концов, это было благословением, потому что действительно изменило мою жизнь. Я смог выступать в старших и средних школах и помогать менять жизни. Помогите детям бросить наркотики и осознайте, что есть и другие способы развлечься, а не принимать наркотики. Я просто попытался объяснить им, что одного раза будет достаточно, чтобы подсесть», – объяснил Терренс, который вряд ли теперь вернётся на тот путь.