Кто отсидел дольше? Почему Дацик и Емельяненко — главные «уголовные» бойцы России

Уже сегодня вечером состоится долгожданная схватка Вячеслава Дацика и Александра Емельяненко. Скандальные спортсмены конфликтуют на протяжении последних 12 лет: теперь они смогут окончательно выяснить отношения в ринге. Хотя Вячеслав и Александр быстро стареют и особо ничего не выигрывали, популярность обоих ветеранов остаётся высочайшей. Секрет — в многочисленных скандалах, в том числе и с уголовным оттенком.

Дацика и Емельяненко вообще можно назвать едва ли не главными «сидевшими» бойцами России. При этом бойцы вовсе не стесняются своего уголовного прошлого: оскорбляя друг друга, Вячеслав и Александр вовсю пользуются тюремным жаргоном. Оба спортсмена успели несколько раз обвинить друг друга в «нехороших» отсидках и неправильном поведении за решёткой. Давайте вспомним, когда и почему скандальные парни вообще оказывались в местах лишения свободы.

Мало кто помнит, что Емельяненко-младший впервые сел в тюрьму, когда ему было всего 18 лет. Что стало причиной ареста — дело тёмное: в СМИ появлялось сразу несколько версий, включая разбойные нападения и хулиганство. Как бы то ни было, суд признал Александра виновным, несмотря на оплаченных Фёдором адвокатов. Спортсмен отсидел три с половиной года, впоследствии яростно отрицая свою вину. Выйдя на свободу, он сразу возобновил карьеру.

Второй срок Емельяненко известен намного лучше: бойца обвинили в изнасиловании домработницы, у которой он ещё и похитил паспорт. Александра приговорили к четырём с половиной годам лишения свободы, отсидел он чуть больше половины, выйдя в 2016 году. С тех пор серьёзных правонарушений за Емельяненко не числилось, если не учитывать десять суток ареста за грубое нарушение правил дорожного движения и попытку скрыться от полиции.

Александр Емельяненко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дацика впервые арестовали в 2007 году. Его обвиняли в серии ограблений салонов сотовой связи. Рыжего Тарзана быстро признали невменяемым: позже боец рассказывал, что имитировал помешательство. Вместо тюрьмы Вячеслав пару лет мотался по психиатрическим больницам, после чего сбежал в Норвегию, где попросил политического убежища. Порыв спортсмена не оценили и вернули в Россию, где ему незамедлительно выписали пять лет лишения свободы.

Освободившись, Дацик сумел удержаться на воле всего несколько месяцев. Его арестовали за «антибордельный» рейд: боец с товарищами силой приводил девушек с «низкой социальной ответственностью» в полицию. По пути Вячеслав совершил ещё несколько правонарушений, в общей сложности пробыв за решёткой два с половиной года. В 2020 году Рыжий Тарзан был осуждён в последний раз за незаконное пересечение границы с Эстонией. И провёл в колонии 11 месяцев.

Как мы видим, слава самых «уголовных» бойцов вполне объяснима. Емельяненко и Дацик на двоих отсидели больше десяти лет, причём почти всегда это сопровождалось громадным шумом в прессе. Но теперь правонарушения в прошлом: Александр и Вячеслав твёрдо решили встать на путь исправления. Во всяком случае, так кажется со стороны. И сейчас зарабатывают свой хлеб честным и рискованным трудом. Хотя бы за это их можно уважать.