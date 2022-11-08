Александр Емельяненко хочет готовить Бузову к бою. Загитовой нужно звать Фёдора?

Несмотря на горячее неодобрение фанатов «классического» спорта, индустрия поп-единоборств продолжает набирать невероятные обороты. 9 марта 2023 года боксёрский поединок между собой должны провести девушки, максимально далёкие от боёв — Алина Загитова и Ольга Бузова. На что будет похожа схватка гениальной фигуристки и эпатажной поп-звезды, покажет время. Любопытно, что желание тренировать Бузову высказал не кто-нибудь, а сам Александр Емельяненко — скандальная звезда спорта.

«Когда нахожусь в зале, я не только подсказываю ребятам-профессионалам, я прошу, чтобы и мне помогали и указывали на мои ошибки. Со стороны эти ошибки виднее, нежели когда работаешь сам. Всегда тренирую тех и подсказываю тем, кто далёк от спорта. От мала до велика, от молодёжи до пенсионеров. Делюсь всем, чем могу и что знаю. Черпаю от окружающих какую-то информацию: спортивную или жизненную. Готов ли я потренировать Бузову? Договаривайтесь, проведу пару тренировок с ней», – рассказал Емельяненко Metaratings.



Конечно, даже лучший тренер не сделает из поп-звезды профессионального бойца, тем более — всего за несколько месяцев. Однако Емельяненко действительно может помочь Бузовой: на его стороне гигантский опыт, ведь в своё время Саша не только тренировался с лучшими, но и дрался против лучших. Вдобавок Ольге наверняка понравится подобная идея, учитывая её любовь к эпатажу. Дуэт Емельяненко и Бузовой точно вызовет большое внимание — даже непонятно, чем сможет парировать Загитова. Разве что Фёдором?

Алина Загитова Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Да и Александру попросту нужен любой тренерский опыт. Завершение карьеры уже не за горами: Емельяненко стремительно стареет и нередко улетает в нокауты. А в качестве тренера брат Последнего Императора будет выглядеть весьма органично: за Сашу говорит не только многолетний опыт, но и невероятная харизма. Вы только представьте, как ярко он сможет «накачивать» своих подопечных в углу! Как минимум попробовать себя в роли тренера Емельяненко точно стоит.

К тому же перед Александром есть замечательный пример — его брат Фёдор. Последний Император уже давно выступает в роли наставника и сколотил свою команду Fedor Team, члены которой весьма успешно выступают в промоушене Bellator. Например, Вадим Немков сейчас удерживает чемпионский пояс в полутяжёлом весе. Вот и младший Емельяненко может начать потихонечку создавать свою команду — как раз начнёт с Бузовой. Это всё шутки, конечно, но тренерство Александра — отличный эксперимент, за которым хочется понаблюдать.