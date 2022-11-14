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Bellator 288: Немков – Андерсон, Нурмагомедов — Фрейре, где и когда смотреть видео чемпионского боя, ставки на ММА

Bellator 288. Богатыри Руси Немков и Нурмагомедов увезут из США два пояса и $ 1 млн. LIVE!
Игорь Брагин Сергей Сорокин
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Bellator 288: Немков – Андерсон, У. Нурмагомедов
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Вадим готовился без Фёдора, а на Усмана накинулись бойцы Bellator. Все подробности турнира — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

В ночь с 18 на 19 ноября на «Wintrust Arena» в Чикаго (штат Иллинойс, США) состоится грандиозный турнир Bellator 288. Главным событием бойцовского вечера станет чемпионский бой в полутяжёлом весе между россиянином Вадимом Немковым и американцем Кори Андерсоном. В апреле 2022 года соперники уже бились в октагоне, но поединок был признан несостоявшимся. В соглавном поединке за чемпионство в лёгком весе сразятся бразилец Патрики Фрейре и россиянин Усман Нурмагомедов.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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Во сколько смотреть бой Немков – Андерсон Где смотреть турнир Bellator 288 с боем Фрейре — Нурмагомедов Когда состоится Bellator 288 с главным боем Немков – Андерсон Полный кард Bellator 288: Немков — Андерсон
Live Игорь Брагин

Опасен ли Питбуль-старший?

Старший брат лучшего бойца Bellator вне зависимости от весовых категорий Патрисиу Питбуля — Патрики — уступает ему по всем компонентам. Поэтому младшему Фрейре приходилось зачастую мстить за проигрыши старшего. И только когда Патрисиу освободил пояс в лёгком весе, Патрики заполучил шанс подраться за титул. Без такого шага в сторону он никогда бы не стал чемпионом лиги. У него ужасная для чемпиона статистика — 24 победы и 10 поражений. Причём он проигрывал всем топам: Майклу Чендлеру (дважды), Эдди Альваресу, Дереку Андерсону (дважды) и даже нынешнему №2 дивизиона Тофику Мусаеву.

Подробнее о раскладах на предстоящий бой в материале Дениса Дорофеева:

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12:35 Игорь Брагин

Вместо Фёдора — Алексей Олейник. Лучше для Немкова и не придумать

Ну а завершающий период подготовки к бою Вадим проводил на американской земле. И здесь у него были ещё более мощные спарринг-партнёры. Помимо друга и соратника Сергея Павловича, включился легендарный ветеран и лицо и гордость «American Top Team» Алексей Олейник. Удав настолько велик, что его соперники после поражений просят научить приёму, который были повержены. И дядя Лёша великодушно делится знаниями.

Алексей Олейник, Вадим Немков и Сергей Павлович

Алексей Олейник, Вадим Немков и Сергей Павлович

Фото: Из личного архива Алексей Олейника

12:25 Игорь Брагин

Патрики Фрейре не доволен тем, что ему «дали» Усмана

Питбуль нервно и критически высказался о предстоящей защите титула в бою с представителем России Усманом Нурмагомедовым.

«Я очень рад драться против него и готов ко всему. Думаю, он не заслуживает этого титульного боя. Ему дали этот бой только из-за большой фамилии — Нурмагомедов. Вот и всё. Он никогда не дрался с кем-либо из топ-10.
Но если Bellator поставил его против меня, тогда мне придётся его уничтожить. Усман — молодой парень. Конечно, он хорош в борьбе, у него поставленный удар. Но я — Питбуль, король и чемпион. Неважно, кто против меня. Я уничтожу любого», — приводит слова Фрейре MMAJunkie.

Хабиб и Усман Нурмагомедовы

Хабиб и Усман Нурмагомедовы

Фото: Из личного архива Усмана Нурмагомедова

12:24 Сергей Сорокин

Во сколько смотреть бой Немков – Андерсон

Турнир Bellator 288 с главным боем Вадим Немков — Кори Андерсон состоится в ночь с 18 на 19 ноября на «Wintrust Arena» в Чикаго (штат Иллинойс, США). Поединок за титул чемпиона в полутяжёлом весе начнётся ориентировочно в 7:45-8:00 по московскому времени.

12:23 Игорь Брагин

Клан Фрейре может потерять один пояс из двух

36-летний Патрики Фрейре — чемпион Bellator в лёгком весе. Он родной брат Патрисиу, который держит пояс в полулёгком весе. И оба они с гордостью носят прозвище Питбуль (команду свою они так и назвали “Братья Питбули”. Патрики один из самых ярких ветеранов Bellator, в его послужном списке 34 поединка, в который он одержал 24 победы, из них 16 — нокаутом. Чемпионский пояс Фрейре-старший добыл с третьей попытки. И теперь выходит на первую защиту. И сразу против максимально опасного ученика Абдулманапа Нурмагомедова.

Патрики «Питбуль» Фрейре

Патрики «Питбуль» Фрейре

Фото: Из личного архива Патрики Фрейре

12:23 Сергей Сорокин

Непобеждённый Нурмагомедов (15-0) идёт за поясом

Усман Нурмагомедов идёт по профессиональной карьере с феноменальной статистикой 15-0. Два последних поединка с Патриком Пиетилом и Кристофером Гонсалесом россиянин завершал сабмишном. Теперь соперником станет грозный бразилец Патрики Фрейре по прозвищу Питбуль. Он идёт с рекордом 24-10 и рассчитывает оставить пояс на своих плечах.

12:23 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир Bellator 288 с боем Фрейре — Нурмагомедов

Посмотреть трансляцию предварительного карда турнира Bellator 288 можно на официальном ютуб-канале. Трансляция основного карда с боем Патрики Фрейре — Усман Нурмагомедов на территории России не запланирована.

Ссылка на трансляцию поединка Вадима Немкова и Кори Андерсона появится в нашей онлайн-трансляции за 10-12 часов до боя.

12:21 Игорь Брагин

Немков готовился к бою без Фёдора Емельяненко

Вадим финальную стадию подготовки к поединку с Андерсоном проводил в новом для него месте. Вместо Старого Оскола, наш чемпион отправился в легендарный зал “Тайгер Муайтай” в Тайланде. И там у него были исключительно топовые портнёры. Чего стоит чемпион ONE Анатолий Малыхин — элитный борец и шикарный ударник. Плюс, именно там можно было подтянуть и ударную технику, что Вадим безусловно и сделал. Будем надеяться, что смена обстановки и грамотный план подготовки дадут свои плоды и он без шума и пыли сохранит пояс и заберёт миллион долларов.

12:20 Сергей Сорокин

Немков и Андерсон определят победителя со второй попытки

Россиянин и американец встретятся в Чикаго во второй раз. В апреле Вадим и Кори уже встречались в рамках финала Гран-при. Но тот бой победителя не выявил. Казалось, что ученик Фёдора непременно потеряет пояс. Но за россиянина сыграл случай: после случайного столкновения головами в третьем раунде поединок был остановлен и признан несостоявшимся.

12:20 Сергей Сорокин

Когда состоится Bellator 288 с главным боем Немков – Андерсон

Турнир Bellator 288 с главным боем Вадим Немков — Кори Андерсон состоится в ночь с 18 на 19 ноября на «Wintrust Arena» в Чикаго (штат Иллинойс, США). Начало бойцовского вечера — в 02:00 по московскому времени. Основной кард стартует в 06:00 мск.

12:20 Игорь Брагин

Махачев двумя словами охарактеризовал Усмана Нурмагомедова

Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе (до 70 кг) UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись о соотечественнике, бойце Bellator Усмане Нурмагомедове.

«Молодой и голодный», — написал Махачев.

Усман Нурмагомедов

Усман Нурмагомедов

Фото: Из личного арзива Ислама Махачева

12:15 Сергей Сорокин

Полный кард Bellator 288: Немков — Андерсон

Основной кард

  • Вадим Немков — Кори Андерсон (чемпионский бой в полутяжёлом весе);
  • Патрики Фрейре — Усман Нурмагомедов (чемпионский бой в лёгком весе);
  • Даниэль Вайхель — Ахмед Магомедов (полулёгкий вес);
  • Тайрелл Фортун — Дэниэл Джеймс (тяжёлый вес);
  • Роман Фаральдо — Леван Чохели (полусредний вес).

Предварительный кард

  • Отто Родригес — Хасан Асхабов (полулёгкий вес);
  • Лукас Бреннан — Ник Тэлэвера (полулёгкий вес);
  • Имамшафи Алиев — Шон Фэллон (средний вес);
  • Хайро Пачеко — Киллис Мота (лёгкий вес);
  • Арчи Колган — Джесси Ханнам (лёгкий вес);
  • Джейлон Бейтс — Джорнел Луго (легчайший вес);
  • Салливан Коули — Джей Рэдик (полутяжёлый вес);
  • Джордан Ньюмэн — Джейден Толкер (средний вес);
  • Лэйрд Андерсон — Роб Феникл (полулёгкий вес);
  • Исаия Хокит — Матиас Нейдер (полулёгкий вес);
  • Влад Гувеа — Кори Мегенбург (тяжёлый вес).
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