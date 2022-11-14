Вадим готовился без Фёдора, а на Усмана накинулись бойцы Bellator. Все подробности турнира — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Bellator 288. Богатыри Руси Немков и Нурмагомедов увезут из США два пояса и $ 1 млн. LIVE!

В ночь с 18 на 19 ноября на «Wintrust Arena» в Чикаго (штат Иллинойс, США) состоится грандиозный турнир Bellator 288. Главным событием бойцовского вечера станет чемпионский бой в полутяжёлом весе между россиянином Вадимом Немковым и американцем Кори Андерсоном. В апреле 2022 года соперники уже бились в октагоне, но поединок был признан несостоявшимся. В соглавном поединке за чемпионство в лёгком весе сразятся бразилец Патрики Фрейре и россиянин Усман Нурмагомедов.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.