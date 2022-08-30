Брат Хабиба получил титульник по блату. Теперь главное — не опозориться

Когда бой Усман Нурмагомедов — Патрики Питбуль

Свершилось. 19 ноября Усман Нурмагомедов встретится с чемпионом в лёгком весе Патрики Фрейре в соглавном бою на турнире Bellator 288. Бой пройдёт в городе Чикаго. Для Фрейре это будет первая защита пояса, а для Нурмагомедова это первый серьёзный соперник в лиге Скотта Кокера. Хотя Усман провёл уже четыре боя в этой организации, но ни одного с оппонентом из топ-10 дивизиона, что не помешало ему стать первым в рейтинге.

Кард турнира Bellator 288

Кард ещё не сформирован, но известно, что турнир возглавит другой чемпионский бой — между Вадимом Немковым и Кори Андерсоном. Это будет ремейк апрельского финала Гран-при в полутяжёлом весе, который был признан несостоявшимся.

Материалы о бое

Заслужил ли Усман титульник?

Если смотреть на его данные, то да. Но если посмотреть, кого он одолел в Bellator, то точно нет. Об этом и говорил №6 лёгкого веса россиянин Александр Шаблий.

«Читая свежую прессу сегодня, понимаю, что бой будет непростой, и понимаю, какой выпал шанс Усману. В первую очередь ему как земляку искренне желаю удачи в этом бою, ведь на кону стоит пояс чемпиона. Но не кажется ли вам, что он прошёл без очереди?» — написал Шаблий.

Усман не стал отмалчиваться и честно ответил:

«В мире справедливости не ищут. Хотите вы, не хотите – я первый номер рейтинга и буду драться за пояс. Я тоже не понимаю, почему на первом месте. Шаблий побил парня из рейтинга, но его не поставили на первую строчку – я тут при чём? Все эти вопросы должны быть не ко мне, а к лиге. Они поставили меня первым номером, может, они так считают, я не знаю. Повторюсь, справедливости здесь никто не найдёт, и я тоже не могу найти, тем не менее бой анонсирован, и я буду драться за пояс», — заявил Нурмагомедов.

Усман Нурмагомедов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тем не менее факт остаётся фактом. Нурмагомедов — претендент №1 на чемпионский пояс, принадлежащий Фрейре. Возможно, Хабиб действительно пролоббировал статус Усмана за кулисами. Но по скиллам он один из самых одарённых бойцов в лиге. Нурмагомедов-младший на голову выше бразильца в бойцовском мастерстве.

Усман обладает феноменальной ударной техникой, которой он практически не пользовался в последних боях. А также за последние годы он подтянул борьбу при непосредственном участии Хабиба, который точно будет в углу своего брата 19 ноября. Но если Усман проиграет главный бой в своей карьере, второго шанса не будет. В очереди стоят много крепких претендентов, способных разбить Питбуля-старшего. Проигрывать никак нельзя.

Опасен ли Питбуль-старший?

Патрики Фрейре — старший брат лучшего бойца Bellator вне зависимости от весовых категорий Патрисиу Питбуля. Патрики уступает своему брату по всем компонентам. Поэтому младшему Фрейре приходилось часто мстить за проигрыши старшего. И только когда Патрисиу освободил пояс в лёгком весе, Патрики заполучил шанс подраться за титул. Без такого шага в сторону он никогда бы не стал чемпионом лиги. У него ужасная для чемпиона статистика — 24 победы и 10 поражений. Причём он проигрывал всем топам: Майклу Чендлеру (дважды), Эдди Альваресу, Дереку Андерсону (дважды) и даже нынешнему №2 дивизиона Тофику Мусаеву.

Патрики Фрейре Фото: Из личного архива Фрейре

У Патрики посредственная ударная база без особых изысков. Да, у него 66% побед одержано нокаутом. Но он представляет опасность только на средней дистанции, где может потрясти любого. А на дальней и ближней дистанции ему некомфортно драться. В целом это очень средний боец с обыкновенной ударкой, со слабой борцовской базой (всего лишь одна победа сабмишеном) и отсутствием геймплана. Он настолько слабый чемпион, что не входит в топ-10 лучших бойцов Bellator вне зависимости от весовой категории. Хотя там есть четыре спортсмена, не владеющие чемпионским поясом.

Прогнозы экспертов на бой

Букмекеры пока не открыли линию на бой. Но, скорее всего, фаворитом будет считаться Нурмагомедов, у которого ни одного поражения за 15 боёв. В то же время у Фрейре 10 поражений в 34 схватках. Поэтому на бумаге всё очевидно, но в пользу бразильца говорит опыт больших боёв, которые он, правда, неизменно проигрывал. Тем не менее мы полагаем, что Усман возьмёт пояс за счёт разницы в классе и мастерстве. А она огромная.

Где смотреть онлайн-трансляцию боя Нурмагомедов — Питбуль

Вопрос показа турнира Bellator 288 на территории России остаётся открытым.

Результат боя Усман Нурмагомедов — Патрики Питбуль

Результат поединка будет известен по завершении пяти раундов, конечно, если один из бойцов не победит досрочно.