Дрейк, хватит ставить на друзей из UFC! Адесанья, Усман и Гэтжи сделают рэпера банкротом

Рэпер Обри Дрейк Грэм, более известный как просто Дрейк — невероятно талантливый человек. Успехи канадского парня на ниве музыки, продюсирования и бизнеса невозможно отрицать: уроженец Торонто добивается успеха практически во всех делах, за которые берётся. Но поговорка «талантливый человек — талантлив во всём», вовсе не соответствует истине. Вот и у Дрейка нашлось слабое место, из-за которого он регулярно теряет огромные суммы денег — это ставки на спорт. Здесь рэпер поразительно неудачлив.

Серьёзно, многие любители ставок отлично знают про «проклятие Дрейка». Если музыкант ставит деньги на какое-то спортивное событие и рассказывает об этом в социальных сетях, то лучше сделать прямо противоположную ставку или вовсе не рисковать своими кровными. Причём «проклятие» распространяется даже на фотографии: если Дрейк сфотографируется со спортсменом до боя или матча, того наверняка ожидает поражение. Понятно, что, как и любое «проклятие», это просто выдумка. Но основанная на удивительной закономерности неудач рэпера.



Дрейк умудрялся проигрывать невероятные деньги во многих видах спорта, но мы возьмём для примера только единоборства. Несколько дней назад рэпер поставил около $ 1,5 млн на победу Исраэля Адесаньи над Алексом Перейрой. Как итог — потеря примерно 90 миллионов рублей, если переводить на привычную нам валюту. Чуть ранее на номерном турнире UFC музыкант поставил $ 550 тыс. на Джастина Гэтжи в бою с Чарльзом Оливейрой — итог известен, Гэтжи быстро и бесславно уступил бразильцу.

Крупные ММА-турниры почти всегда означают потерю денег для Дрейка. На UFC 278 рэпер сделал сразу несколько ставок и все — мимо цели. Он умудрился поставить на победу Камару Усмана нокаутом в четвёртом раунде, но нигериец внезапно «заснул» после удара Леона Эдвардса в концовке боя. Никто не верил, что Усман может потерять чемпионский пояс, но «проклятие Дрейка» сработало. На том же турнире музыкант потерял крупную сумму, ошибочно поставив на победу Жозе Альдо в бою с Мерабом Двалишвили. Всего UFC 278 «забрал» у рэпера около полумиллиона долларов.



История с неудачами Дрейка тянется уже давно. Энтони Джошуа сенсационно проиграл в первом бою с Энди Руисом сразу после совместной фотографии с рэпером. Конор Макгрегор перед схваткой с Хабибом Нурмагомедовым тоже не избежал совместного фотографирования: чтобы окончательно лишить ирландца шансов на победу, Дрейк ещё и поставил на него деньги! Понятно, что это шутка и никакого значения фотографии со ставками не имели. Но почему же музыкант так удивительно неудачлив в беттинге, учитывая, что его точно нельзя назвать глупым человеком?

Для начала нужно отметить, что некоторые ставки Дрейка всё-таки становятся удачными — просто на них не обращают внимания. Например, в прошлом бою Адесаньи музыкант рискнул миллионом долларов: Исраэль тогда победил Роберта Уиттакера, принеся своему кумиру неплохую прибыль. Однако Дрейк действительно проигрывает чаще, чем среднестатистический поклонник ставок. Дело в личном отношении к бойцам. Музыкант всегда ставит либо на своих друзей, либо на спортсменов, которые ему чем-то приятны. Никаких раскладов он, видимо, не изучает. Только личная симпатия.

Разумеется, это путь в никуда — ставки на друзей никогда не будут приносить деньги на постоянной основе. Но Дрейк продолжает упрямо посещать букмекеров каждые выходные, порой проигрывая годовые бюджеты небольших городов. Казалось бы, у Дрейка много денег — пусть проигрывает. Однако некоторые эксперты подозревают, что рэпер уже стал жертвой банальной лудомании. Подобная патология может привести к банкротству даже такого богатого человека, как Дрейк. Будем надеяться, что музыкант возьмёт себя в руки и хотя бы будет ставить с умом.