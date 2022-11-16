«Фёдору не было смысла ехать». Спарринг-партнёр Немкова — про подготовку Вадима к бою года

Совсем скоро Вадим Немков снова выйдет в октагон, чтобы защитить звание чемпиона Bellator в полутяжёлом весе. Соперником россиянина будет грозный американец Кори Андерсон, имеющий огромный опыт выступлений в UFC. Формально это будет реванш: полгода назад Андерсон едва не победил Немкова, но Вадима спасла остановка из-за столкновения головами. Чтобы узнать, как Немков готовился к бою, мы поговорили с его спарринг-партнёром Иваном Грачёвым — чемпионом Европы по боевому самбо.

— Как прошёл тренировочный лагерь с Вадимом Немковым?

— Последние месяцы я готовился к своему бою, при этом удалось съездить с Вадимом Немковым в Таиланд. Ему помог и сам подготовился. Руководство организовало подготовку, и мы поехали.



— Что такого особенного в Таиланде, что туда ездит готовиться столько бойцов?

— Думаю, дело в обстановке, ну и в базе тренировочной, конечно. Очень много профессиональных людей, условия приятные, питание хорошее. Ну и очень дешёво всё, если сравнивать с Россией или другими заграничными базами. Лично я вообще в восторге.

Вадим Немков Фото: РИА Новости

— Таиланд — любимое место тренировок Петра Яна. Пересекались ли вы с ним?

— Да, общались, конечно. В баню вместе ходили. Пётр, да и все ребята там очень хорошие. Все знают, зачем приезжают — работают ради своей цели. Никакого высокомерия там нет, да и вообще ничего лишнего. Все тренируются, вне зависимости от статуса, все друг другу помогают.



— Раз упомянули Яна, что вы думаете по спорному судейскому решению в его бою с О'Мэлли?

— Бой в принципе был очень близкий. А с нынешней ситуацией в мире… Немков правильно сказал, что нам нужно вчистую выигрывать, досрочно. Доверять решению судей — это очень скользкий путь.

— Какая у вас была роль в подготовке Немкова к бою с Андерсоном?

— Я подхожу ростом под Андерсона и старался копировать его ударную технику. Мы посмотрели бои Кори, я закидывал через руку и так далее. Перед вторым боем с Андерсоном сделали больший упор на борьбу в стойке, ну и спарринговая работа.

— Отрабатывали ли защиту у сетки, которая в первом бою откровенно подвела Немкова?

— Конечно, у нас есть хорошие борцы, тот же Ваня Молдавский грузил Немкова. В первом бою проблема была, скорее, в том, что поединок несколько раз переносили и Вадим оказался перегружен. А так физически и психологически Немков был на очень высоком уровне.



— В чём преимущество Немкова, за счёт чего он должен побеждать Андерсона?

— Конечно, это будет очень конкурентный бой. Скорее, за Вадима говорит постоянный прессинг и умение навязывать свою работу. Если навяжет, победит досрочно. У Кори нет особо слабых сторон, но Немков всё равно найдёт их и воспользуется.



— Не маловат ли Немков для полутяжёлого веса?

— Нет-нет, это просто так кажется, может. Это конструкция тела такая. Вадим и против тяжеловесов работает, физически он очень сильный. Так что не маленький, это точно.



— Почему в этот раз на тренировочном сборе не было Фёдора Емельяненко?

— Не знаю. Он и так с Вадимом всегда на связи. А ехать Фёдору в Таиланд, смысла, думаю, не было. У Немкова и так все действия распланированы.

— Какой сделаете прогноз на реванш Немкова и Андерсона?

— Тяжело сказать. Надеюсь на досрочную победу Вадима. Я в нём уверен. К прошлому бою он подошёл перегруженным, в этот раз выйдет на пике. Думаю, два-три раунда, и Немков заберёт победу.

Вадим Немков Фото: Hans Gutknecht/Getty Images

— Мог бы Немков проявить себя в UFC, учитывая, какой там сильный полутяжёлый дивизион?

— Думаю, в Bellator полутяжёлый вес не менее конкурентный. Но было бы классно увидеть реванш Немкова с Прохазкой в UFC. Вообще, там бы Вадим тоже имел бы хорошие шансы на пояс.



— В какой форме Анатолий Малыхин, с которым вы тренируетесь?

— Толя в отличной форме, настроен по-боевому. Настроение у него тоже хорошее, готов побеждать.



— Глава ONE говорил, что Малыхин сумел бы победить Нганну. Что вы об этом думаете?

— Думаю, Малыхин спокойно переведёт Нганну. Борьба у него на очень высоком уровне именно под ММА: контроль у сетки, контроль в клинче. Думаю, Анатолий забил бы Нганну. Пяти раундов не понадобилось бы.



— Согласны с Хабибом, что самбо круче джиу-джитсу?

— Да, конечно. Потому что самбо — классика русского спорта. И наши ребята доказывают это на протяжении длительного времени, всех побеждая.



— Кто лучший боец в истории ММА и почему?

— Фёдор Емельяненко, не обсуждается даже. Человек десять лет не проигрывал, конкурировал с топами всего мира. Ему не важен был рост, вес — всех перебил.