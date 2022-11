Немков — аутсайдер в бою с Андерсоном? Объясняем, почему у американца нет шансов

Вадим Немков – 30-летний российский боец и звезда Bellator. В ночь с 18 на 19 ноября на «Wintrust Arena» в Чикаго состоится грандиозный турнир под номером 288. В главном событии вечера Немков будет защищать титул чемпиона в полутяжёлом весе. Соперником нашего бойца станет американец Кори Андерсон. После первого поединка, который состоялся в апреле, фаворитом выглядит именно представитель США. Но Вадим всю свою жизнь доказывает, что за счёт характера и воли способен творить чудеса.

Немков родился в Белгороде и с самого детства увлёкся единоборствами. Ему повезло побывать в Старом Осколе, где парнишку заметили Владимир Воронов и Александр Мичков. А позже Вадим познакомился и с братьями Емельяненко, что окончательно влюбило его в самбо. Немков начал тренироваться под руководством Воронова. А после возвращения из армии россиянин собрал целую россыпь медалей по боевому самбо на чемпионатах мира и Европы. Шесть из семи – высшей пробы!

Вадим Немков — Кори Андерсон Фото: Etsuo Hara/Getty Images

Путь в самбо складывался невероятно удачно. Спортсмен не замечал соперников и на каждый турнир приезжал в статусе записного фаворита. А в 2013 году Немков дебютировал в смешанных единоборствах. На турнире Way Of The Warrior 3 он отправил в нокаут Магомеда Дациева и начал свой непростой «путь воина». Вадим выдал стрик из шести побед подряд и полностью доминировал. Но наступила чёрная полоса!

Вадим рискнул и пришёл выступать в Rizin Fighting Federation в тяжёлом весе. Начиналось всё удачно, он стартовал с победы над Гораном Рельичем в первом раунде. А вот в полуфинале случилось первое поражение в карьере от Иржи Прохазки. Немков откровенно плохо выбрал план на бой и начал слишком сильно нестись вперёд, в результате чего задохнулся к концу стартового раунда. После паузы россиянин просто не смог вернуться в октагон, отказавшись от продолжения борьбы.

Проблемы Немкова продолжились и в следующем бою. Он вернулся в родной полутяжёлый вес и всё равно проиграл шведу Карлу Альбректссону. Поединок прошёл всю дистанцию, но россиянин не успел убедить судей в своём превосходстве. Поэтому раздельное решение было принято в пользу Альбректссона. Начало казаться, что произошёл ментальный надлом.

Но Вадим собрался и ударно провёл концовку 2016 года. На характере он отправил в нокаут поляка Николая Рожанского, а затем уничтожил бразильца Элисона Висенте. Руководство Bellator впечатлилось такими успехами Немкова и забрало его под своё крыло. И вплоть до апрельского поединка с Андерсоном россиянин выступал идеально. Он выдал серию из семи побед подряд, причём пять из них забрал досрочно.

Ментальные проблемы вернулись в важнейший момент, по ходу поединка с Кори Андерсоном. Соперник полностью доминировал, а Немков выглядел беспомощно. Спас лишь счастливый случай, но рассчитывать постоянно на такое везение – странно. Поэтому Вадим решил в очередной раз продемонстрировать характер своего духа. Он принял волевое решение, уехал в легендарный «Тайгер Муайтай» в Таиланде и полностью перекроил программу подготовки.



После первого поединка Андерсон и Немков поменялись ролями. Теперь безусловный фаворит – американец, а Вадиму предстоит доказывать своё право сохранить пояс на плечах. На пути воина он показал, что способен переламывать сложнейшие ситуации. В пятницу вечером Кори ощутит всю мощь россиянина на себе!