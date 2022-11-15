Немков и Емельяненко один раз провалили подготовку к Андерсону! Больше такого не будет

В ночь с 18 на 19 ноября на «Wintrust Arena» в Чикаго (штат Иллинойс, США) состоится грандиозный турнир Bellator 288. Главным событием бойцовского вечера станет чемпионский бой в полутяжёлом весе между россиянином Вадимом Немковым и американцем Кори Андерсоном. Это вторая встреча соперников, которые уже сталкивались в апреле 2022 года. Бойцы сошлись в рамках финала Гран-при. И поединок вызвал серьёзнейший резонанс.

Немков котировался очень высоко, он считался главным претендентом на победу. На тот момент российский боец в блестящем стиле забрал пояс, отлупив опытного американца Райана Бейдера. Конечно, некоторые поединки вызывали трудности, но Вадим со всем этим справлялся очень достойно. И тренировки под руководством легендарного Фёдора Емельяненко должны были стать ещё одним фактором успеха. Но получилось совсем иначе.

Фёдор Емельяненко Фото: Henry S. Dziekan III/Getty Images

Немков первый поединок с Андерсоном провалил с треском. Кори классно вязал Вадима, отправлял в партер и там методично наносил огромный урон. Казалось, россиянин вообще не совершал удачных действий. И пояс оказался буквально на волоске. Не было понятно, за счёт чего Немков может переломить ситуацию. Спас счастливый случай – в третьем раунде соперники неудачно столкнулись головами, а поединок был признан несостоявшимся. Андерсон был просто в ярости, поскольку вместо пояса остался у разбитого корыта. А соперник, которого он нещадно избивал весь поединок, сохранил титул в своих руках.

В первом поединке Емельяненко и Немков откровенно провалились с подготовкой. Не было ни чёткого геймплана, ни привычных физических кондиций. Поэтому теперь Вадим решил подойти к лагерю более ответственно. Он не стал повторять ошибок многих россиян, которые боятся менять что-то после провалов. Немков отправился в легендарный «Тайгер Муайтай» в Тайланде. В первом бою с Андерсоном не хватало ударной техники. Поэтому Вадим выбрал оптимального спарринг-партнёра. Им стал чемпион ONE Анатолий Малыхин — элитный борец и шикарный ударник. Такой оппонент в зале просто обязан был натаскать Немкова по всем аспектам.

Вадим пошёл на рискованные меры не просто так. Он прекрасно понимает, что повторить ошибки первого боя нельзя ни в коем случае. А новая программа подготовки даёт шанс сделать всё максимально правильно. Нет никаких сомнений, что грамотный выбор места для подготовки и топовые спарринг-партнёры помогут россиянину снести соперника, сохранить пояс и забрать миллион долларов.